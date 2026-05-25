A Como Parolario 2026: non solo un cartellone da brivido ma la location è stupefacente

Dal giallo classico al noir contemporaneo, dai processi alla cronaca fino ai podcast e all’intelligenza artificiale, Parolario 2026 attraversa il tema dell’indagine nei suoi molti linguaggi e nelle sue trasformazioni.

Per una settimana scrittori, giornalisti, magistrati, criminologi, illustratori, musicisti e studiosi si confrontano sul modo in cui vengono raccontati il mistero, la ricerca della verità e il rapporto tra realtà e finzione. Dall’eredità di Agatha Christie ai nuovi strumenti digitali, il festival mette insieme esperienze e punti di vista diversi, accomunati dall’attenzione per le storie, i personaggi e i meccanismi della narrazione.

Il programma alterna incontri, dialoghi, spettacoli, performance e recital musicali tra Como e il Lago di Como, con Palazzo Natta come sede principale della manifestazione e Villa Bernasconi di Cernobbio come uno dei luoghi centrali di questa edizione, ospitando incontri dedicati al giallo classico, al noir contemporaneo, alla musica e alle nuove voci della narrativa investigativa. Oltre a Como e Cernobbio, il festival coinvolge anche Moltrasio, Tremezzina e Lezzeno.

Accanto al programma tematico c’è Parolario OFF, con tre appuntamenti dedicati alla letteratura, al giornalismo culturale e alla memoria del territorio: il Bloomsday della Nuova Casa della Musica, l’omaggio ad Alberto Longatti del Centro Bontempelli e l’incontro con Diego Minonzio dedicato al suo nuovo romanzo Gli inascoltati.

Tra gli appuntamenti di questa edizione, particolare spazio è dedicato alla scrittura con due laboratori pensati per chi desidera avvicinarsi al racconto investigativo o approfondirne i meccanismi. A Villa del Balbianello, Giovanni Cocco e Amneris Magella guideranno un laboratorio dedicato alla costruzione di un racconto giallo tra atmosfera, personaggi e sviluppo dell’indagine. A Como, Paolo Roversi condurrà invece un laboratorio sul noir contemporaneo, lavorando su suspense, ritmo narrativo e costruzione dei personaggi. Due occasioni diverse per confrontarsi direttamente con scrittori che da anni lavorano nel campo della narrativa crime (prenotazioni obbligatorie entro l’8 giugno).

Accanto ai laboratori, il festival coinvolge anche studenti e giovani con incontri realizzati insieme all’Accademia Aldo Galli, al Liceo Volta e al Liceo Paolo Giovio. Infine anche una visita narrata al Bosco Tapiò, all’interno del Parco San Martino di Como, a cura della Cooperativa Sociale Arca, tra natura, memoria e dettagli nascosti.

I TEMI DEL FESTIVAL

L’INDAGINE COME RACCONTO DEL PRESENTE

Il romanzo investigativo è al centro del festival come forma narrativa capace di leggere il presente, tra cronaca, memoria e nuove forme del racconto nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Dietro ogni indagine emergono domande più ampie: come si interpretano gli eventi? Quanto conta il punto di vista di chi racconta?

Narrativa, esperienza giudiziaria e nuovi linguaggi della comunicazione si intrecciano in incontri che mostrano quanto il confine tra realtà e finzione sia spesso sottile e come ogni indagine diventi anche un confronto tra interpretazioni e ricostruzioni diverse.

Mercoledì 10 giugno – ore 18.30 | Como, Palazzo Natta

Il dubbio ragionevole: il caso Garlasco tra prove, errori e ricostruzioni

Con Stefano Vitelli, magistrato, in dialogo con Sabrina Sigon.

Giovedì 11 giugno – ore 20.30 | Como, Palazzo Natta

Relazioni pericolose: quando i sentimenti diventano crimine

Con Gabriella Genisi, autrice di Come la rosa (Rizzoli), e Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, in dialogo con Lorenzo Canali e Chiara Milani.

Giovedì 11 giugno – ore 21.45 | Como, Palazzo Natta

Sceneggiatura d’indagine

Con Paolo Lipari e Giuseppe Battarino.

Sabato 13 giugno – ore 17.30 | Como, Palazzo Natta

Segni e indizi: grafologia e giallo tra scrittura e indagine

Con Nunzia Scalzo, autrice di La regola dell’ortica (Feltrinelli), e Vittorio Nessi, autore di La vittima può uccidere (Daniela Piazza Editore), in dialogo con Marco Gatti.

Sabato 13 giugno – ore 18.30 | Como, Palazzo Natta

La signora Gisa è improvvisamente scomparsa (Baldini+Castoldi) Anteprima

Con Michele Brambilla e Giuseppe Battarino

Una provincia in ombra: cronaca, memoria e racconto degli anni Ottanta

Domenica 14 giugno – ore 17.30 | Como, Palazzo Natta

Dentro il processo: prove, versioni e costruzione dei fatti

Con Antonio Fusco, autore di L’inferno che è dentro di me (Giunti), e l’avvocato penalista Paolo Camporini, in dialogo Alessio Brunialti.

Domenica 14 giugno – ore 18.30 | Como, Palazzo Natta

La narrativa d’investigazione: come si passa dalla realtà del procedimento penale alla scrittura

Con Giuseppe Battarino, Paola Biavaschi, Università dell’Insubria e Olimpia Bossi, Procura generale della Repubblica di Milano .

AGATHA CHRISTIE, IL GIALLO CLASSICO E L’ARTE DEL MISTERO

E’ la scrittrice che più di ogni altra ha trasformato il giallo in un raffinato gioco di osservazione, logica e interpretazione. Dalle “cellule grigie” di Hercule Poirot, fondate sulla deduzione, fino allo sguardo di Miss Marple, capace di cogliere dettagli e fragilità dell’animo umano: due grandi modelli investigativi creati dalla scrittrice inglese.

Mercoledì 10 giugno – ore 21.30 | Como, Palazzo Natta

Agatha Christie tra enigmi e misteri

Performance narrativa su vita, opere e curiosità della celebre scrittrice.

Con Jennifer Radulovic. Introduce Alessio Brunialti.

Giovedì 11 giugno – ore 21.00 | Cernobbio, Villa Bernasconi

LABYRINTH

Bertrand Giraud, pianoforte.

In collaborazione con Lake Como Music Festival e Amadeus Arte.

Domenica 14 giugno – ore 11.30 | Cernobbio, Villa Bernasconi

Sulle tracce di Agatha

Melania Guarda Ceccoli con Elettra Aldinio, Università dell’Insubria.

Venerdì 12 giugno – ore 21.00 | Cernobbio, Villa Bernasconi

Mabel Vane & Olivia Bow. Delitti al profumo di gin

Con Mircalla Broglio e Chiara Milani A seguire gin del lago di Como per tutti

IL NOIR ITALIANO: CITTÀ, PROVINCE E NUOVI PAESAGGI NARRATIVI

Parolario dedica ampio spazio alle diverse voci del noir e del giallo contemporaneo italiano, esplorando il modo in cui i territori diventano parte integrante delle storie.

Mercoledì 10 giugno – ore 20.30 | Como, Palazzo Natta

I morti hanno sempre ragione

Con Raul Montanari in dialogo con Alessio Brunialti.

Mercoledì 10 giugno – ore 21.00 | Moltrasio, Piazza S. Rocco (in caso di pioggia, Centro civico)

I rimedi del dottor Aiace Debouché

Con Andrea Vitali ed Edoardo Ceriani.

Nell’ambito di Incontri d’arte a Moltrasio

Giovedì 11 giugno – ore 18.30 | Como, Palazzo Natta

Tra ironia e mistero

Con Valeria Corciolani e Chiara Moscardelli in dialogo con Sabrina Sigon.

Giovedì 11 giugno – ore 18.30 | Lezzeno, Osteria Il Governo 1801

Il Governo del Tempo

Con Pietro Bazzoni, Enrico Magenes, Padre Serob e Fiorenzo Bongiasca, modera Martina Toppi.

Venerdì 12 giugno – ore 17.30 | Como, Palazzo Natta

Il fascino dell’indagine: come nasce un detective

Con Klara Murnau in dialogo con Claudia Fasola e gli studenti del gruppo BiblioLab del Liceo Paolo Giovio.

Venerdì 12 giugno – ore 18.00 | Cernobbio, Villa Bernasconi

L’ultimo segreto di Via Volpi

Con Paola Minussi e Martina Toppi.

Venerdì 12 giugno – ore 18.30 | Como, Palazzo Natta

Tra indagine e disincanto

Con Sandrone Dazieri e Fulvio Ervas , in dialogo con Marco Gatti.

Venerdì 12 giugno – ore 20.30 | Como, Palazzo Natta

Imma Tataranni: indagare fuori schema tra intuizione e ironia

Con Mariolina Venezia in dialogo con Alessio Brunialti.

Venerdì 12 giugno – ore 21.30 | Como, Palazzo Natta

Liguria inquieta

Con Orso Tosco e Cristina Rava in dialogo con Katia Trinca.

Sabato 13 giugno – ore 11.00 | Como, Palazzo Natta

Delitti tra le pagine

Con il gruppo di lettura DonaLaVoce del Liceo Alessandro Volta.

Sabato 13 giugno – ore 20.30 | Como, Palazzo Natta

Personaggi e geografie del giallo italiano

Con Rosa Teruzzi, Giovanni Cocco e Amneris Magella, Paolo Roversi e Franco Vanni. Modera Paolo Moretti.

Sabato 13 giugno – ore 21.30 | Como, Palazzo Natta

Cronaca e noir: raccontare il delitto tra realtà e finzione

Con Umberto Brindani e François Morlupi, in dialogo con Paolo Moretti.

Domenica 14 giugno – ore 18.00 | Cernobbio, Villa Bernasconi

Una primavera candida e vermiglia

Con Lorenzo Della Fonte e Sabrina Sigon.

Lunedì 15 giugno – ore 18.30 | Cernobbio, Villa Bernasconi

Il lago in giallo – storie e misteri del Lario

Giovanni Cocco & Amneris Magella

Letture e mini-seminario ispirati a Patricia Highsmith con la presentazione di Storie e Misteri del Lago di Como (ETV Publishing) insieme ad Alessandro Piccinelli, Claudio Villa e Alessio Brunialti, secondo volume della trilogia a fumetti

SCRITTURA, EDITORIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Uno dei fili centrali di questa edizione riguarda il modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando il mondo della scrittura, dell’editoria e della narrazione contemporanea.

Domenica 14 giugno – ore 11.00 | Como, Palazzo Natta

Libri, podcast e social: come cambia la narrazione nell’era dell’AI

Con Luca Tremolada, Piero Colaprico, Paolo Moretti e Martina Toppi, in dialogo con Alessio Brunialti.

Un confronto su come cambiano i modi di raccontare il reale e su ciò che resta centrale nella costruzione delle storie.

LABORATORI, PASSEGGIATE, FORMAZIONE E SCRITTURA CRIME

Parolario dedica spazio anche alla pratica della scrittura e alla formazione, con laboratori e incontri pensati per studenti, lettori e aspiranti autori.

Venerdì 12 giugno – ore 11.30-16.30 | Tremezzina, Villa del Balbianello

Villa Balbianello: atmosfere di lago e storie da raccontare

Laboratorio di scrittura creativa a cura di Giovanni Cocco e Amneris Magella

Navetta da e per Como offerta da ASF Autolinee | max 16 partecipanti – Prenotazione info@parolario.it ENTRO l’8 GIUGNO

Sabato 13 giugno – ore 10.00-12.00 | Como, Bosco Tapiò, Parco San Martino

Una visita guidata nel Bosco Tapiò dove, come in un giallo, tracce e dettagli raccontano storie nascoste. Prenotazione obbligatoria | Max 30 partecipanti. ENTRO IL 10 GIUGNO

Sabato 13 giugno – ore 14.30-17.30 | Como, Libreria del Ragionier Bianchi

Laboratorio di scrittura crime con Paolo Roversi |quota 10 euro | max 20 partecipanti

Prenotazione: libreriaragionierbianchi@gmail.com ENTRO L’8 GIUGNO

Lunedì 15 giugno – ore 9.30-11.30 | Como, Accademia Galli

Un percorso letterario e visuale nella narrativa d’investigazione

Con Giuseppe Battarino e Marina Nelli.

Rivolto agli studenti e a tutti gli appassionati del genere

CULTURA, TERRITORIO E DIMENSIONE SOCIALE

Da sempre attento al rapporto tra cultura, territorio e partecipazione, Parolario conferma anche in questa edizione la volontà di costruire occasioni di incontro capaci di coinvolgere pubblici diversi e realtà attive sul territorio.

Tra queste, la Cooperativa Arca, impegnata in percorsi di inclusione e recupero sociale, che parteciperà al festival portando la propria esperienza all’interno di un dialogo più ampio sul valore culturale e sociale delle storie, della condivisione e delle relazioni.

Una presenza che riflette l’idea di cultura promossa da Parolario: non solo spazio di approfondimento letterario, ma occasione di confronto, partecipazione e costruzione di comunità.

PAROLARIO OFF

Accanto al programma tematico del festival, dedicato quest’anno al racconto investigativo e ai linguaggi dell’indagine, Parolario OFF propone tre appuntamenti che si aprono ad altri percorsi della letteratura e della memoria culturale del territorio: il Bloomsday, celebrato per la prima volta a Como con letture, musica e performance dedicate a James Joyce e al suo Ulisse, l’omaggio ad Alberto Longatti, figura ancora centrale nel ricordo culturale e giornalistico della città, e la presentazione del romanzo Gli inascoltati di Diego Minonzio.

Martedì 16 giugno – dalle 18.30 Como, Nuova Casa della Musica

Bloomsday – prima edizione

Con Mario Biondi, Alessio Brunialti, Andrea Maia, Max Pini, Lorenzo Morandotti, Mita Bolzoni e Luca Bardi.

Mercoledì 17 giugno – alle 18.00 Como, Sala Bianca Teatro Sociale

Alberto Longatti. Una storia lunga un secolo

Con Paolo Donà, Giovanni La Rosa, Lisa Della Volpe, Chiara Milani e Carlo Pozzoni.

Venerdì 19 giugno – alle 18.00 Como, Libreria Feltrinelli

Gli inascoltati – Diego Minonzio con Giorgio Gandola.

I PARTNER

La ventiseiesima edizione di Parolario propone un percorso culturale dedicato al racconto investigativo e ai nuovi linguaggi della narrazione contemporanea, esplorando il confine tra cronaca, letteratura, podcast, musica e intelligenza artificiale, e interrogandosi su come oggi nascono, si costruiscono e si raccontano le storie.

E’ realizzata grazie a

il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Como, Comune di Moltrasio

il patrocinio e il contributo di Città di Cernobbio e Villa Bernasconi, CCIAA Como Lecco; Fondazione Cariplo

il sostegno di Acinque, ASF Autolinee, BCC Cantù, BCC Brianza e Laghi, Bcc Lezzeno, Comoassicura, Tessabit;

il contributo tecnico di Clerici auto, Cip Garden, Valverde;

la collaborazione di Accademia Aldo Galli, Amadeus Arte, Casa della Musica, Centro Studi Bontempelli, Incontri d’arte a Moltrasio, Lake Como Music Festival, Liceo Classico e Scientifico Alessandro Volta, Liceo Scientifico Paolo Giovio, Libreria del Ragionier Bianchi, Libreria Feltrinelli, Soroptimist International d’Italia

Si ringrazia FAI – Villa del Balbianello per l’ospitalità

Partner solidale : Cooperativa Arca di Como

Media Partner

ETV publishing Quotidiano La Provincia, Radio Ciaocomo

I LUOGHI DI PAROLARIO

Como – Palazzo Natta, via Natta 14 – per la prima volta – nuova sede

Como – Libreria del Ragionier Bianchi, viale Lecco 83

Como – Sala Bianca del Teatro Sociale, via Vincenzo Bellini 3

Como – Accademia Aldo Galli, via Petrarca 9

Como – Libreria Feltrinelli, via Cesare Cantù 17

Como – Nuova Casa della Musica, via Lambertenghi 41

Cernobbio – Villa Bernasconi

Tremezzina – Villa del Balbianello

Moltrasio – Piazza S. Rocco (in caso di pioggia: Centro civico)

Lezzeno – Osteria Il Governo 1801

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, salvo dove diversamente indicato

Il programma dettagliato e l’approfondimento dei singoli incontri sul sito:

www.parolario.it

Bookshop a cura di Libreria Feltrienelli

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