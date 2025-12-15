Lombardia terra di bici: dopo la Brianza, aperto a Como lo store per il ciclismo contemporaneo dai tour all’officina

Dal laboratorio di Giussano a un nuovo hub della pedalata evoluta: a Como debutta il secondo store Joule, progettato per offrire servizi avanzati, officina specializzata e un’esperienza di ciclismo contemporaneo. Il marchio di riferimento delle due nobili ruote in Brianza amplia così la propria presenza in Lombardia, con l’apertura di un secondo punto chiave.

Di fatto un passo strategico che rafforza la visione dell’azienda: creare un ecosistema completo per chi pedala, un luogo dove competenza tecnica, servizi evoluti e cultura ciclistica convivono. L’inaugurazione, avvenuta sabato, è stata celebrata con una serata dedicata alla community locale, caratterizzata da musica, catering e dalla presenza di alcuni dei principali brand e ambassador del settore.

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL CICLISMO A COMO

Como rappresenta da anni un punto di riferimento internazionale per il ciclismo: dalle storiche salite del Lario fino alla crescente presenza di ciclo-turisti provenienti dall’estero. In questo scenario in continua evoluzione, lo store Joule nasce come una risposta concreta alle esigenze di un pubblico esigente e preparato alla ricerca di un negozio bici a Como di alto livello.

Il nuovo negozio — che affianca lo storico store di Giussano — integra shop specializzato, officina tecnica avanzata, un servizio di noleggio premium e la possibilità di partecipare a tour giornalieri tailor-made pensati per scoprire il territorio. Un approccio moderno, flessibile e costruito sulla volontà di dare al ciclista non solo prodotti, ma un supporto completo e personalizzato.

L’EVENTO INAUGURALE CHE HA COINVOLTO BRAND, PARTNER E COMMUNITY

La serata di inaugurazione del 13 dicembre ha segnato ufficialmente l’avvio della nuova casa di Joule a Como. Tra DJ set, momenti conviviali e la partecipazione dei principali marchi del comparto bike, lo store si è mostrato per ciò che vuole essere: un luogo dinamico, accogliente, immerso in una cultura ciclistica autentica. Non un semplice taglio del nastro, ma l’avvio di una presenza stabile che si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del ciclismo locale, turistico e sportivo.

LE VOCI DEI PROTAGONISTI: Joule e il legame con il Lario

A commentare l’apertura del nuovo store è Marco Galimberti, fondatore di Joule, che sottolinea il valore strategico del progetto e il legame con il territorio lariano: «Siamo orgogliosi di portare l’esperienza Joule anche a Como, un territorio straordinario dove la bici è il modo più autentico per vivere scorci, salite e panorami unici. Con il nuovo store, l’officina e il servizio di noleggio bici, vogliamo diventare un punto di riferimento per chi esplora il lago, le montagne circostanti e i percorsi cittadini. A Como portiamo la stessa qualità e professionalità che ci contraddistingue a Giussano, con il desiderio di accompagnare residenti, appassionati e turisti alla scoperta del territorio… un giro dopo l’altro.»

A lui si affianca Paolo Bonaiti, co-fondatore di Joule, che evidenzia la dimensione umana e progettuale che caratterizza questa nuova apertura: «Entrare a far parte di Joule per me ha significato abbracciare un progetto che parla di passione, di persone e di strada condivisa. Qui ho trovato un gruppo che mette il cuore in tutto ciò che fa, e contribuire alla crescita di questa realtà è motivo di grande orgoglio. L’apertura dello store di Como è un momento speciale: non è solo un nuovo punto vendita, ma un luogo dove vogliamo trasmettere energia, accoglienza e la stessa dedizione che ha reso Joule un riferimento per tanti ciclisti. Sono felice di dare il mio contributo a questo nuovo capitolo.»