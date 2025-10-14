Lombardia, dove c’era un grande supermercato ora arriva il gigantesco emporio cinese

L’ex punto vendita del supermercato Il Gigante a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, è pronto a cambiare volto e destinazione d’uso. La struttura, vuota e inutilizzata per quasi tre anni, sarà presto occupata da Tre A Superstore, una nuova e vasta attività commerciale lanciata da imprenditori cinesi.

L’assessore all’Urbanistica, Mario Volontè, ha reso nota la tempistica di apertura, annunciando: «Nel giro di un mese, contano di aprire: prima di dicembre». L’assessore ha inoltre svelato i rendering del progetto, mostrando come sarà la struttura una volta completato l’intero iter burocratico.

Volontè ha precisato lo stato dei lavori: «La pratica è stata già presentata. Ora vogliono cominciare a impostare e avviare il lavoro. Poi, una volta avuta l’autorizzazione dalla Paesaggistica, potranno effettivamente intervenire anche sull’edificio».

Si chiude così un percorso iniziato circa tre anni fa. Era la fine di febbraio del 2023 quando Il Gigante ha abbassato definitivamente la saracinesca del suo punto vendita che si affaccia sulla Statale 527, arteria che conduce a Busto Arsizio. Da quel momento, si è atteso un piano di rilancio da parte di un privato.

Inizialmente, le voci di corridoio parlavano dell’apertura di un nuovo supermercato, ipotesi che è stata smentita quasi subito. Successivamente, è arrivata la proposta da parte di alcuni giovani imprenditori cinesi per avviare una diversa attività commerciale.

Nello specifico, il Tre A Superstore non sarà un negozio destinato alla vendita alimentare. Piuttosto, si tratterà di una sorta di emporio gestito dai cinesi che al suo interno offrirà un’ampia varietà di articoli di vario genere.