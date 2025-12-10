Lungo la Statale dei Giovi là dove “tutto costava meno”, ora arriva il marchio specializzato in prodotti per la casa e la cura della persona

L’apertura, precedentemente annunciata, è ufficialmente divenuta realtà: a Vertemate ha inaugurato il nuovo CZ Store, riqualificando lo storico locale commerciale che per anni ha ospitato il conosciuto “Moreno, dove tutto costa meno”.

Il negozio è situato in un punto strategico lungo la trafficata Statale dei Giovi. L’inaugurazione è di soli pochi giorni fa. E ora, in vista dell’imminente periodo festivo, un ampio spazio espositivo è stato subito riservato ai prodotti natalizi, con l’introduzione di sconti e offerte su categorie come panettoni, dolci tipici, confezioni regalo e svariati articoli stagionali.

L’obiettivo commerciale è chiaro: posizionare immediatamente il nuovo CZ Store come un punto di acquisto comodo e vantaggioso per le spese del mese di dicembre, sfruttando al massimo la sua posizione strategica lungo una delle arterie stradali più frequentate dell’intera zona.

Con l’apertura ufficiale, il locale torna così a essere frequentato, inaugurando una nuova fase per uno spazio commerciale che molti abitanti della zona conoscono da anni.

CZ è una catena nata ca Milano e oggi presente con diverse filiali in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Catena specializzata in prodotti per la casa, la cura della persona e la cucina a ottimi prezzi.