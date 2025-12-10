Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

foto freepik
Attualità

Lungo la Statale dei Giovi là dove “tutto costava meno”, ora arriva il marchio specializzato in prodotti per la casa e la cura della persona

  • 10:51

L’apertura, precedentemente annunciata, è ufficialmente divenuta realtà: a Vertemate ha inaugurato il nuovo CZ Store, riqualificando lo storico locale commerciale che per anni ha ospitato il conosciuto “Moreno, dove tutto costa meno”.

Il negozio è situato in un punto strategico lungo la trafficata Statale dei Giovi. L’inaugurazione è di soli pochi giorni fa. E ora, in vista dell’imminente periodo festivo, un ampio spazio espositivo è stato subito riservato ai prodotti natalizi, con l’introduzione di sconti e offerte su categorie come panettoni, dolci tipici, confezioni regalo e svariati articoli stagionali.

L’obiettivo commerciale è chiaro: posizionare immediatamente il nuovo CZ Store come un punto di acquisto comodo e vantaggioso per le spese del mese di dicembre, sfruttando al massimo la sua posizione strategica lungo una delle arterie stradali più frequentate dell’intera zona.

Con l’apertura ufficiale, il locale torna così a essere frequentato, inaugurando una nuova fase per uno spazio commerciale che molti abitanti della zona conoscono da anni.

CZ è una catena nata ca Milano e oggi presente con diverse filiali in Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Catena specializzata in prodotti per la casa, la cura della persona e la cucina a ottimi prezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY