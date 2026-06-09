Lungolago, incontro Rapinese-Sertori: “Consegna definitiva del cantiere paratie tra poche settimane”. Rebus parapetti

Si è svolto oggi in Regione Lombardia l’incontro tra l’assessore regionale, Massimo Sertori ed il sindaco di Como, Alessandro Rapinese sul doppio tema paratie-nuovi parapetti del lungolago. Presente anche l’assessore regionale, Alessandro Fermi, i tecnici di Regione Lombardia, i rappresentanti di Aria e i tecnici del comune di Como.

Il tavolo è stato dedicato “alle procedure propedeutiche alla consegna definitiva del cantiere cosiddetto delle paratie” ma si è discusso anche “dei parapetti e, nelle prossime settimane, verranno conclusi tutti gli atti amministrativi necessari”.

“È stata una giornata di lavoro proficua – dichiara l’assessore Sertori – l’impegno che abbiamo assunto è quello di consegnare l’opera al Comune entro alcune settimane”.