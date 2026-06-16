Ma che splendida sorpresa, signor Giancarlo: così si festeggiano i 21 anni della banda di Albavilla

Una pergamena per ricordare 21 anni alla guida della banda Santa Cecilia di Albavilla. Questo pomeriggio l’assessore regionale Alessandro Fermi ha accolto a Palazzo Lombardia Giancarlo Binaghi, organizzando per lui anche una bellissima sorpresa. Ad attenderlo, infatti, c’era un’ampia delegazione del Corpo musicale, che ha voluto rendergli omaggio nel momento della consegna del riconoscimento, riempiendo di note piazza Città di Lombardia.

“Con profonda stima e riconoscenza a Giancarlo Binaghi, presidente per oltre vent’anni del glorioso Corpo Musicale Santa Cecilia di Albavilla. Anima e istituzione del sodalizio musicale albavillese, ha saputo condurre con grande passione e straordinario impegno l’attività bandistica, coinvolgendo le nuove generazioni in entusiasmanti percorsi artistici e scoprendo nel tempo giovani talenti che hanno realizzato, attraverso la musica, testimonianze civili e culturali di grande ricchezza, nel solco del comune senso di appartenenza alla propria comunità. Promuovendo la tradizione bandistica lombarda, una “vita per la musica” per la quale esprimo viva gratitudine”, si legge sulla pergamena.

Un analogo riconoscimento è stato consegnato anche a Gianpietro Anzani e all’attuale presidente Marco Castelletti, rappresentanti di “un patrimonio storico culturale che da oltre 150 anni accompagna e ravviva la comunità albavillese. Nel corso degli anni la Banda ha preso coscienza del proprio ruolo che supera il confine del folklore: si è trasformata in preziosa custode di tradizioni e idee attraverso il nobile strumento della musica e della cultura, valorizzando l’identità del territorio lombardo. Recentemente vincitrice del prestigioso Trofeo interbandistico di Bannio, rappresenta un’attività secolare che ha regalato alla gente note, emozioni e gioia, scandendo il vivere della collettività”.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco Giuliana Castelnuovo.

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