Como, cresce la voglia di comprare casa tra i giovani: sale la domanda di mutui

Il mercato immobiliare sul Lario mostra segni di forte dinamismo. Cresce in modo significativo la voglia di comprare casa a Como e provincia, un trend confermato dai dati relativi alle richieste di finanziamento.

I residenti comaschi che si rivolgono agli istituti di credito per accendere un mutuo puntano oggi su una cifra media vicina ai 145.000 euro. Questo valore posiziona la provincia di Como esattamente a metà della classifica generale della regione Lombardia.

A fotografare questa tendenza in modo dettagliato è l’ultimo report dell’Osservatorio di Facile.it e Mutui.it, che ha analizzato approfonditamente le domande di finanziamento raccolte sul territorio lombardo nei primi 5 mesi del 2026.

Mettendo a confronto i diversi contesti locali, Como si piazza davanti a territori limitrofi come Varese e Bergamo, pur restando alle spalle di Milano, che guida saldamente la graduatoria regionale con importi nettamente più elevati. Tale posizionamento descrive un mercato immobiliare comasco particolarmente vivace, ma caratterizzato da volumi e cifre più contenuti rispetto al capoluogo di regione.

I dati in Lombardia: importi più alti e calo dell’età media

Ampliando lo sguardo a livello complessivo regionale, la richiesta media di un mutuo in Lombardia tocca quota 151.000 euro, facendo registrare un incremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’analisi dell’Osservatorio evidenzia due ulteriori dati fondamentali per comprendere l’evoluzione del settore:

Età dei richiedenti: Cala l’età media di chi decide di accendere un finanziamento per la casa, scesa ufficialmente a 38 anni .

Valore degli immobili: Resta invece sostanzialmente stabile il valore di mercato dei beni immobili acquistati, che si attesta poco sopra i 226.000 euro.

Questi indicatori convergono verso un segnale preciso: la domanda immobiliare lombarda riguarda sempre più da vicino le giovani generazioni, determinate a investire nel mattone e a comprare casa nonostante un quadro economico generale ancora caratterizzato dall’incertezza.

Come cambiano i finanziamenti: la rincorsa del tasso variabile e l’incognita BCE

Oltre ai profili dei richiedenti, si registrano mutamenti profondi nelle modalità di finanziamento scelte dai consumatori. Sebbene il tasso fisso rimanga in assoluto la formula preferita dai risparmiatori lombardi, si assiste a una crescita netta e speculare di chi sceglie il tasso variabile o il tasso misto. Questa specifica opzione è passata, nel giro di dodici mesi, da una quota inferiore all’1% fino a raggiungere l’8,4% del totale delle richieste.

La ragione di questa redistribuzione risiede nella convenienza immediata: allo stato attuale, il tasso variabile risulta la soluzione finanziaria più vantaggiosa sul mercato, garantendo rate di partenza decisamente più leggere e sostenibili rispetto a quelle previste dal tasso fisso.

Tuttavia, lo scenario potrebbe mutare rapidamente nel breve periodo. La recente decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di alzare i tassi di interesse rischia di rimettere profondamente in discussione gli equilibri attuali, con la concreta possibilità di ridurre o azzerare questo specifico vantaggio economico nel corso dei prossimi mesi.