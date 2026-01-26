Lombardia, fame di Olimpiadi? Colossale potenziamento dei treni da tutte le città: 2.500 corse anche di notte

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Trenord ha predisposto un massiccio piano di potenziamento del servizio ferroviario per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff. Dal 6 al 22 febbraio, l’offerta complessiva raggiungerà le 2500 corse giornaliere, con l’aggiunta di 120 corse quotidiane rispetto all’orario standard. Il piano prevede l’estensione del servizio notturno sulle linee suburbane di Milano e un collegamento potenziato verso la Valtellina, dove i treni circoleranno con una frequenza di uno ogni trenta minuti in una fascia oraria compresa tra le 4 del mattino e le 3 di notte. Anche il Malpensa Express adeguerà i propri orari, garantendo l’operatività dalle 4 alle 3 di notte.

Supporto ai passeggeri e presìdi di sicurezza nelle stazioni

Per gestire l’afflusso di passeggeri diretti alle competizioni, l’azienda intensificherà i presìdi di personale di Assistenza e Controllo e di Security all’interno delle stazioni. Il supporto sarà rivolto sia agli spettatori olimpici che ai viaggiatori abituali. È prevista inoltre un’estensione degli orari di apertura delle biglietterie nei nodi strategici di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco e Colico.

Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, sarà rafforzata la presenza di squadre di manutenzione, pulizia e personale di manovra, specialmente nelle stazioni milanesi e lungo le direttrici verso la Valtellina. Negli snodi principali saranno inoltre disposti mezzi di riserva e di soccorso per intervenire tempestivamente in caso di eventuali irregolarità. Tutte le informazioni utili sugli itinerari verso le venue e l’acquisto dei titoli di viaggio sono consultabili sul sito trenord.it e tramite App.

In treno alle gare a Milano

Le diverse sedi di gara situate a Milano e nella Città metropolitana sono raggiungibili direttamente con il treno. Grazie ai biglietti integrati STIBM, gli utenti potranno viaggiare indistintamente su convogli ferroviari, metropolitane e mezzi del trasporto pubblico locale.

Milano Speed Skating Stadium e Milano Rho Ice Hockey Arena : sono raggiungibili a piedi dalla stazione di Rho Fiera , servita dalle linee S5 (Varese-Milano Passante-Treviglio), S6 (Novara-Milano Passante-Pioltello), S11 (Rho-Como-Chiasso) e dai collegamenti regionali per Domodossola, Varese e Porto Ceresio.

Santa Giulia Ice Hockey Arena : la stazione di riferimento è Milano Rogoredo , collegata dalle linee S1 , S2 , S12 , S13 , S19 e dai treni regionali provenienti da Pavia, Cremona e Piacenza.

Villaggio Olimpico : sorge vicino alla stazione di Milano Scalo Romana , dove fermano le linee S9 e S19 , oltre alla Mortara-Milano Rogoredo.

Media Centre: situato nei pressi di Milano Domodossola Fiera, snodo per tutte le linee regionali e suburbane da e per Milano Cadorna e per il collegamento aeroportuale RE54 Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2.

Estensione del servizio notturno e festivo

Dal 5 al 22 febbraio, il servizio delle linee suburbane sarà esteso durante le ore notturne e nei giorni festivi. Le ultime corse da Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna e Milano Rogoredo verso destinazioni come Lodi, Saronno, Seveso, Varese, Gallarate, Treviglio, Novara, Lecco, Como San Giovanni e Pavia partiranno tra le 2:00 e le 2:30 di notte. Anche il collegamento transfrontaliero con il Canton Ticino vedrà un prolungamento: l’ultima corsa della linea TILO RE80 per Locarno partirà da Milano Rogoredo alle ore 00:43.

Nei giorni festivi, la linea S8 (Milano-Carnate-Lecco) garantirà una corsa ogni 30 minuti, equiparando l’offerta a quella dei giorni feriali. La linea S19 (Albairate-Milano Rogoredo) sarà attiva anche il sabato e nei festivi, con corse prolungate fino alle 2:00 di notte.

Il collegamento fra Milano e la Valtellina

La linea Milano-Tirano rappresenterà l’asse portante per raggiungere le competizioni programmate a Bormio e Livigno. Dal 6 al 22 febbraio, la linea offrirà una corsa ogni 30 minuti per direzione tra le 4:00 e le 3:00. Il primo treno da Milano Centrale partirà alle ore 4:20, mentre l’ultimo da Tirano verso il capoluogo sarà alle ore 00:31.

Tutte le corse effettueranno fermata a Monza, Lecco, Bellano, Colico, Morbegno, Sondrio e Tresenda. Con frequenza oraria, i treni fermeranno anche ad Abbadia Lariana, Mandello, Lierna, Varenna e Ponte in Valtellina. Una volta giunti a Tirano, i visitatori potranno usufruire di servizi navetta e bus del trasporto pubblico locale per raggiungere le venue olimpiche. Per ottimizzare il collegamento con Milano, le linee locali Lecco-Colico-Sondrio e Sondrio-Tirano saranno sostituite da bus con interscambio a Bellano e Morbegno. Sarà inoltre prolungato fino all’1:00 il servizio notturno sulla Colico-Chiavenna.

Potenziamento dei collegamenti con l’aeroporto di Malpensa

Il servizio Malpensa Express manterrà la frequenza di una corsa ogni 15 minuti tra Milano e l’aeroporto (Terminal 1 e 2), ma con un ampliamento degli orari. La linea Milano Centrale-Malpensa-Gallarate estenderà il servizio fino alle 2:00 di notte nei periodi dal 23 gennaio al 4 febbraio e dal 23 al 24 febbraio. Durante il cuore dell’evento olimpico (5-22 febbraio), la frequenza sarà di un treno ogni 30 minuti tra le 4:00 e le 3:00. La linea Milano Cadorna-Malpensa resterà attiva dalle 5:00 alle 1:00 con corse ogni mezz’ora.

Livrea speciale dedicata ai Giochi Olimpici

Per celebrare l’evento, Trenord ha vestito sei nuovi treni della flotta con i colori olimpici. Due convogli Caravaggio per il servizio Malpensa, due Caravaggio per il servizio regionale e due Donizetti destinati alla Valtellina sfoggiano una livrea rosso e arancione, ispirata alla vibe “Passion” di Milano Cortina 2026. Inoltre, l’intera flotta di 214 nuovi treni e le biglietterie sono state personalizzate con il doppio logo Trenord-Milano Cortina 2026.