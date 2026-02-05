Whatsapp Facebook-f Instagram

Snoop Doog a Milano
Attualità

Momenti che entrano nel mito della Lombardia: il tedoforo Snoop Dogg va pure a lezione di bocce VIDEO

  • 17:13

Dopo il grande successo del passaggio della Fiamma Olimpica a Como, ieri ha suscitato moltissima curiosità la ripartenza della torcia olimpica da Gallarate. Qui infatti primo tedoforo d’eccezione è stato il famosissimo rapper Usa Snoop Dogg.

Il cantante ha poi proseguito la sua giornata italiana con un pomeriggio insolito in cui si è dedicato a imparare il gioco delle bocce.

E per farlo ha deciso di scegliere un locale famosissimo di Milano, la Balera dell’Ortica, regno del ballo liscio (e non solo) e appunto del gioco delle bocce. Qui tutti i video e le foto della curiosa lezione realizzata a Milano su un’idea della Balera dell’Ortica e del Presidente del Dopolavoro ferroviario Pino Tuscano (video e foto Bocciofila Ortica).

Insieme al suo entourage ha così provato, tra lo stupore generale, a giocare con risultati “non proprio ottimali”, ha detto un maestro improvvisato (un dipendete dell’Ortica), che però ha precisato come il rapper con “ancora una settimana di lezioni sarebbe certamente migliorato”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

