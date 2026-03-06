Nel parco della villa apre il campo di tulipani più bello di Lombardia: spettacolo mozzafiato, come un dipinto

Torna per il settimo anno consecutivo l’appuntamento più colorato dell’Adda: Tulipani a Groppello. Il campo di autoraccolta di Quindicipertiche riapre le sue porte, trasformando il parco della splendida Villa Arcivescovile in un vero e proprio mare di colori.

Situato lungo la suggestiva Ciclabile della Martesana, a metà strada tra Milano e Bergamo, il campo offre uno spettacolo mozzafiato: una distesa infinita di petali che ondeggiano al sole, creando un panorama unico che sembra uscito da un dipinto impressionista.

Date e Orari: Quando Visitare il Campo

L’autoraccolta ufficale inizia venerdì 20 marzo 2026 e proseguirà fino alla fine di aprile. È l’occasione perfetta per una gita fuori porta all’insegna della bellezza:

Orari: Tutti i giorni dalle 9:30 al tramonto.

Aperitivo al tramonto: Godetevi una merenda o un drink nel punto ristoro dedicato, ammirando la luce calda della sera che accende i colori dei tulipani.

Eventi Speciali: Non solo Fiori

Il calendario 2026 è più ricco che mai. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Domenica 29 Marzo – Festa di Primavera: In collaborazione con il Comune di Cassano d’Adda. Troverete i produttori del Mercato della Terra di Slow Food e la musica della fisarmonica di Carlo Pastori.

Domenica 12 Aprile – Lo Svuotarmadi: Il celebre mercatino dell’usato e degli accessori di seconda mano, con possibilità di visitare gli interni della Villa Arcivescovile.

Novità 2026 – “Tulipani en plein air”: Un’esperienza immersiva dove potrete raccogliere i vostri fiori circondati da pittori intenti a ritrarre dal vivo la fioritura.

Durante i weekend potrete inoltre partecipare a sessioni di yoga, pilates, workshop di origami e passeggiate botaniche.

Tariffe e Informazioni Utili

Visitare questo paradiso floreale è semplice ed economico, ideale per le famiglie:

Lunedì – Venerdì: 2,50 € (include 2 tulipani).

Sabato, Domenica e Festivi: 5,00 € (include 3 tulipani).

Bambini: Ingresso gratuito sotto il metro di altezza.

Fiori extra: 1,50 € cad.

Come arrivare: L’ingresso è in Via Cassano 5, Groppello. Il parcheggio interno è gratuito. Se arrivate in bici lungo la Martesana, la sosta è d’obbligo!

Cosa vedere a Groppello d’Adda

Oltre al campo fiorito, Groppello offre bellezze storiche incredibili. Dopo la raccolta, vi consigliamo di visitare:

La Villa Arcivescovile, antica residenza estiva dei vescovi. Il celebre Rudun, l’imponente ruota idraulica legata alla tradizione di Leonardo da Vinci. Le gelaterie e i ristoranti del borgo, a pochi passi dal corso placido del fiume Adda.

Per restare aggiornati sulla fioritura, visitate il sito www.quindicipertiche.it o seguite i profili social Instagram e Facebook di Quindicipertiche.