Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Nel parco della villa apre il campo di tulipani più bello di Lombardia: spettacolo mozzafiato, come un dipinto

  • 18:57

Torna per il settimo anno consecutivo l’appuntamento più colorato dell’Adda: Tulipani a Groppello. Il campo di autoraccolta di Quindicipertiche riapre le sue porte, trasformando il parco della splendida Villa Arcivescovile in un vero e proprio mare di colori.

Situato lungo la suggestiva Ciclabile della Martesana, a metà strada tra Milano e Bergamo, il campo offre uno spettacolo mozzafiato: una distesa infinita di petali che ondeggiano al sole, creando un panorama unico che sembra uscito da un dipinto impressionista.

Date e Orari: Quando Visitare il Campo

L’autoraccolta ufficale inizia venerdì 20 marzo 2026 e proseguirà fino alla fine di aprile. È l’occasione perfetta per una gita fuori porta all’insegna della bellezza:

  • Orari: Tutti i giorni dalle 9:30 al tramonto.

  • Aperitivo al tramonto: Godetevi una merenda o un drink nel punto ristoro dedicato, ammirando la luce calda della sera che accende i colori dei tulipani.

Eventi Speciali: Non solo Fiori

Il calendario 2026 è più ricco che mai. Ecco gli appuntamenti da non perdere:

  • Domenica 29 Marzo – Festa di Primavera: In collaborazione con il Comune di Cassano d’Adda. Troverete i produttori del Mercato della Terra di Slow Food e la musica della fisarmonica di Carlo Pastori.

  • Domenica 12 Aprile – Lo Svuotarmadi: Il celebre mercatino dell’usato e degli accessori di seconda mano, con possibilità di visitare gli interni della Villa Arcivescovile.

  • Novità 2026 – “Tulipani en plein air”: Un’esperienza immersiva dove potrete raccogliere i vostri fiori circondati da pittori intenti a ritrarre dal vivo la fioritura.

Durante i weekend potrete inoltre partecipare a sessioni di yoga, pilates, workshop di origami e passeggiate botaniche.

Tariffe e Informazioni Utili

Visitare questo paradiso floreale è semplice ed economico, ideale per le famiglie:

  • Lunedì – Venerdì: 2,50 € (include 2 tulipani).

  • Sabato, Domenica e Festivi: 5,00 € (include 3 tulipani).

  • Bambini: Ingresso gratuito sotto il metro di altezza.

  • Fiori extra: 1,50 € cad.

Come arrivare: L’ingresso è in Via Cassano 5, Groppello. Il parcheggio interno è gratuito. Se arrivate in bici lungo la Martesana, la sosta è d’obbligo!

Cosa vedere a Groppello d’Adda

Oltre al campo fiorito, Groppello offre bellezze storiche incredibili. Dopo la raccolta, vi consigliamo di visitare:

  1. La Villa Arcivescovile, antica residenza estiva dei vescovi.

  2. Il celebre Rudun, l’imponente ruota idraulica legata alla tradizione di Leonardo da Vinci.

  3. Le gelaterie e i ristoranti del borgo, a pochi passi dal corso placido del fiume Adda.

Per restare aggiornati sulla fioritura, visitate il sito www.quindicipertiche.it o seguite i profili social Instagram e Facebook di Quindicipertiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY