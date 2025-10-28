Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Svizzera, il colosso famoso nel mondo schianta ogni record: fatturato a 13,9 miliardi di dollari

  • 21:54

Il colosso farmaceutico svizzero Novartis cresce anche nel terzo trimestre dell’anno, pur registrando un rallentamento del ritmo dovuto alla crescente concorrenza dei farmaci generici. La direzione dell’azienda basilese ha confermato le previsioni finanziarie per l’intero esercizio.

Il fatturato consolidato ha raggiunto i 13,9 miliardi di dollari, segnando un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come riportato in una nota diffusa oggi dalla società. A tassi di cambio costanti, la crescita si è attestata al 7%, un dato che evidenzia un rallentamento rispetto al trimestre precedente, che aveva registrato un aumento del .

Per quanto riguarda i risultati di profitto, l’utile netto consolidato di Novartis è salito del 4,8%, attestandosi a 4,33 miliardi di dollari. Tenendo conto degli elementi non ricorrenti, l’utile ha raggiunto i 3,93 miliardi di dollari.

L’utile operativo “core” ha visto un aumento del 6%, raggiungendo i 5,5 miliardi di dollari. Questo dato si è posizionato leggermente al di sotto delle stime degli analisti interpellati dall’agenzia AWP, i quali avevano previsto circa 5,6 miliardi di dollari.

Nonostante il rallentamento della crescita trimestrale a causa dei generici, la direzione di Novartis ha deciso di confermare i suoi obiettivi per l’intero esercizio.

Per la fine dell’anno, la crescita prevista dei ricavi dovrebbe sfiorare il 10%, mentre la crescita dell’Ebit rettificato (utile operativo prima degli interessi e delle imposte, rettificato) dovrebbe superare leggermente tale soglia.

