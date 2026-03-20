Lombardia, partiti i lavori per la rotonda voluta da anni: così cambia tutto

L’apertura del cantiere presso l’intersezione “del Pino” segna l’avvio ufficiale dei lavori per la nuova rotatoria sulla SP342 Briantea. L’intervento, come sottolinea Primamonza, coinvolge lo snodo tra via Matteotti a Carnate e via Milano a Lomagna, un tratto stradale storicamente critico per l’elevata incidentalità e da tempo al centro delle istanze di messa in sicurezza provenienti dalle comunità locali.

Sicurezza e fluidificazione del traffico sulla Briantea

L’attuale configurazione dell’incrocio, regolata da un sistema di precedenze sulla direttrice principale e corsie laterali esterne, determina molteplici punti di conflitto per i veicoli in immissione dalla viabilità secondaria. La trasformazione in rotatoria mira a razionalizzare i flussi veicolari, imponendo una riduzione della velocità e garantendo una separazione progressiva dei movimenti. L’obiettivo strutturale è l’eliminazione delle manovre di incrocio più pericolose a favore di una circolazione più fluida e controllata.

Sinergia istituzionale tra Monza, Lecco e i comuni

L’opera è il risultato di un coordinamento tra la Provincia di Monza e della Brianza, la Provincia di Lecco e le amministrazioni comunali di Carnate e Lomagna. Le attività preliminari riguardano l’allestimento dell’area e la posa della segnaletica provvisoria. La prima fase del cronoprogramma si svolgerà al di fuori delle corsie di marcia, evitando ripercussioni immediate sulla viabilità. Eventuali restrizioni nelle fasi successive verranno concordate tra gli enti e comunicate preventivamente all’utenza.

Cronoprogramma e gestione della viabilità

Il completamento dell’infrastruttura è destinato a migliorare l’accessibilità tra le due province, riducendo drasticamente il rischio di collisioni. Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e Brianza, ha dichiarato come racconta ancora Primamonza: “La realizzazione di questa rotatoria è un intervento molto atteso da cittadini e amministrazioni locali, che risponde a un’esigenza reale di maggiore sicurezza lungo un asse strategico come la SP342. La collaborazione tra enti ha permesso di accelerare il percorso progettuale e oggi possiamo finalmente dare avvio ai lavori con uno sguardo concreto al miglioramento della mobilità nel nostro territorio”.

Sulla gestione del cantiere è intervenuto Michele Santoro, consigliere provinciale delegato alle Strade: “Questo cantiere rappresenta un esempio virtuoso di pianificazione condivisa. Le prime fasi, che non impatteranno sulla circolazione, ci consentono di procedere in sicurezza mantenendo la strada pienamente fruibile. Continueremo a monitorare l’avanzamento dei lavori, assicurando aggiornamenti puntuali ai cittadini”.

Le istanze del territorio per lo snodo del Pino

La conclusione dell’iter progettuale risponde alle sollecitazioni degli amministratori locali. Rosella Maggiolini, sindaco di Carnate, ha sottolineato la rilevanza dell’opera: “La nuova rotatoria rappresenta un intervento importante, perché garantirà maggiore sicurezza per tutti coloro che transiteranno nel nostro territorio. La nostra Amministrazione ha sempre chiesto la realizzazione di una nuova rotonda e a breve finalmente partiranno i lavori: un ringraziamento alla Provincia di Monza e della Brianza per aver accolto le nostre osservazioni e alla Provincia di Lecco e al Comune di Lomagna per la collaborazione dimostrata”.