Lombardia, il mega centro commerciale (dove ci sono i marchi che amano tutti) si amplia e assume

In Lombardia sono in arrivo importanti novità sul fronte occupazionale grazie al nuovo piano di ampliamento del Centro Commerciale “Il Centro” di Arese, situato in provincia di Milano.

Il ponderoso progetto di espansione dell’area commerciale, che si inserisce strategicamente nel più ampio e articolato percorso di riqualificazione urbana dell’ex area industriale Alfa Romeo, porterà alla concreta realizzazione di inediti spazi interamente dedicati a negozi, servizi di pubblica utilità e attività per il tempo libero.

Questo massiccio piano di sviluppo territoriale e commerciale potrà dunque generare notevoli ricadute positive dal punto di vista dell’impiego sul territorio locale.

Assunzioni al centro commerciale di Arese con il nuovo piano di sviluppo

Inaugurato ufficialmente nell’anno 2016, il polo d’attrazione per lo shopping si estende attualmente su una superficie complessiva di circa 130 mila metri quadrati. Ad oggi ospita al suo interno una fitta rete di punti vendita appartenenti a celebri brand nazionali e internazionali, attivi nei segmenti di mercato della moda, dello sport, della tecnologia, della cura della casa e della ristorazione; tra i marchi principali già presenti spiccano nomi del calibro di Primark, Zara, H&M, MediaWorld, Nike e Sephora.

Il programma di sviluppo e potenziamento del sito, promosso da Particom Uno SpA — società facente capo al Gruppo Finiper Canova —, ha ricevuto il via libera e l’approvazione istituzionale nel corso del 2023 da parte dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, di concerto con la Città Metropolitana di Milano e la Regione Lombardia. In tempi ancor più recenti, sono stati adottati ed eseguiti nuovi piani attuativi che spianano definitivamente la strada all’ulteriore espansione volumetrica e geografica di specifiche aree del complesso commerciale.

Entrando nel dettaglio tecnico dell’operazione, l’ampliamento strutturale prevede l’aggiunta di circa 12 mila metri quadrati supplementari, i quali saranno interamente destinati all’allestimento di nuovi negozi, moderni punti di ristoro e innovativi servizi rivolti al pubblico.

Inoltre, all’interno della medesima area — che ha già registrato la recente inaugurazione di un nuovo maxi store a insegna Leroy Merlin —, sono in fase avanzata di sviluppo e costruzione diverse strutture interamente dedicate alle discipline sportive e all’intrattenimento per il tempo libero. Tra queste spiccano, per rilevanza e attrattività, il polo ricreativo Topgolf e l’esclusivo centro fitness David Lloyd. Proprio grazie alla materiale realizzazione di questi nuovi spazi e al conseguente avvio di inedite attività commerciali, il progetto di ampliamento per “Il Centro” di Arese potrà fattivamente favorire la nascita e la distribuzione di nuovi posti di lavoro.

Prospettive occupazionali e profili ricercati

L’espansione volumetrica del centro commerciale di Arese richiederà un cospicuo contingente di assunzioni strettamente legate alla gestione operativa dei nuovi punti vendita e di tutte le attività ludico-sportive che entreranno progressivamente in funzione nell’area. I settori maggiormente coinvolti da questa crescita occupazionale saranno, nello specifico, il commercio, la ristorazione e i servizi.

Di conseguenza, le future opportunità di lavoro in arrivo sul territorio potranno riguardare una pluralità di figure professionali, tra le quali si segnalano:

Ambito Commercio: addetti alle vendite (commessi), cassieri, store manager (direttori di negozio) e addetti al magazzino (magazzinieri).

Ambito Ristorazione, Bar e Fast Food: personale di servizio e di cucina, quali camerieri, banconisti, addetti di sala e operatori di cucina.

Ambito Servizi: risorse umane da impiegare nei servizi di accoglienza, pulizie, sicurezza, vigilanza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e delle strutture collettive.

Come presentare la domanda e inviare le candidature

Gli utenti e i professionisti interessati alle future assunzioni presso “Il Centro” di Arese (Milano) devono al momento attendere l’effettivo avvio delle apposite sessioni di selezione del personale. Tali procedure di recruiting, con ogni probabilità, partiranno ufficialmente in concomitanza e in vista dell’imminente apertura dei nuovi negozi, dei ristoranti e dei centri di servizio.

Allo stato attuale è comunque possibile muoversi in anticipo visitando la sezione web ufficiale dedicata al recruiting presente all’interno del sito internet ufficiale dello shopping center. Tramite questo canale è possibile scoprire in tempo reale le posizioni aperte al momento e procedere alla candidatura formale, seguendo puntualmente le indicazioni fornite per rispondere agli annunci attivi. In alternativa, è sempre possibile compilare l’apposito form digitale allegando il proprio curriculum vitae aggiornato al fine di inviare una candidatura spontanea in previsione di futuri inserimenti organici