Orgoglio in Lombardia: ecco il supercomputer più potente del mondo

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alla Digitalizzazione, Ruggero Invernizzi, ha visitato il supercomputer Eni ‘HPC6′ di Ferrera Erbognone (Pavia). La struttura di supercalcolo più avanzata d’Europa è un’eccellenza tecnologica che rafforza il ruolo di Regione Lombardia come motore dell’innovazione e dello sviluppo industriale dell’Italia. Il supercomputer di Ferrera Erbognone costituisce, infatti, un asset fondamentale per la ricerca, l’innovazione industriale e la competitività del sistema produttivo regionale e non solo.

La Lombardia si conferma, dunque, leader nei settori dell’innovazione, della tecnologia e della competitività industriale, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile. “La Lombardia – sottolinea il sottosegretario Invernizzi – vuole essere protagonista nell’innovazione tecnologica e nella capacità di attrarre investimenti strategici. E il supercomputer di Ferrera Erbognone è un esempio concreto di come il nostro territorio sappia coniugare industria, ricerca e sviluppo”.

“Regione Lombardia – conclude Invernizzi – proseguirà nell’impegno per sostenere politiche orientate all’innovazione, alla digitalizzazione e al rafforzamento delle filiere produttive ad alto contenuto tecnologico, valorizzando, altresì, i territori e le comunità locali. Grazie a Eni per l’opportunità di scoprire una realtà straordinariamente tecnologica come il supercomputer e al sindaco di Sannazzaro de’ Burgondi, Roberto Zucca, per aver partecipato alla visita”. Il nuovo sistema di supercalcolo (High Performance Computing – HPC) HPC6, completato e avviato a novembre 2024, potenzia significativamente la capacità computazionale del Green Data Center Eni di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, portandola da 70 a 606 milioni di miliardi di operazioni matematiche eseguite in un secondo e cioè a 606 PFlops di picco.

Nella classifica Top500 si colloca al sesto posto a livello globale e primo al mondo tra i supercomputer ad uso industriale. Il sistema, inoltre, è concepito secondo i criteri più avanzati di efficienza energetica. Uno degli elementi chiave di HPC6 è il nuovo sistema di raffreddamento a liquido in grado di ottimizzare l’assorbimento del calore prodotto dalla nuova macchina e renderla più efficiente da un punto di vista energetico. HPC6 rafforza il processo di digitalizzazione e innovazione di Eni e rappresenta, allo stesso tempo, un asset cruciale per realizzare la nostra strategia di decarbonizzazione e per affrontare le sfide della transizione energetica.