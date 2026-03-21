Orgoglio Lombardia: con la seta di Como e il ricamo di Varese, alla LakeComoCollection il premio europeo

Filifolli ha vinto l’European Textile & Craft Award 2026 nella categoria Sustainable Fashion & Textile Industry. Il riconoscimento viene assegnato annualmente dall’Euro Textile Academy alle realtà del settore tessile europeo che si distinguono per qualità produttiva e coerenza nella valorizzazione della manifattura artigianale.

Le motivazioni della giuria

“Filifolli® presenta una collezione raffinata e coerente, radicata nell’eccellenza dei distretti tessili italiani.” Queste le parole della giuria che ha valutato le opere partecipanti all’European Textile & Craft Award 2026.

“La LakeComoCollection rende omaggio alla tradizione serica di Como e alla maestria del ricamo di Varese, coniugando sensibilità materica ed eleganza discreta. La giuria riconosce l’impegno del brand nella valorizzazione della cultura tessile regionale e del sapere artigianale, e individua in Filifolli un esempio di come l’arte tessile possa essere viva e innovativa quando è guidata con dedizione e chiarezza progettuale».

Filifolli® ha costruito un modello produttivo fondato su un principio preciso: ogni capo è realizzato interamente in Italia, con tessuti selezionati e lavorati artigianalmente, senza concessioni ai tempi e ai volumi del fast fashion.

La LakeComoCollection e il rapporto con il territorio

La LakeComoCollection è la collezione con cui Filifolli® ha tradotto in capi quella identità territoriale evocata dalla giuria. Como e Varese non sono solo una provenienza geografica: sono territori che per secoli hanno ospitato l’industria serica italiana e i laboratori di ricamo e lavorazione del pizzo, un patrimonio che Filifolli® ha scelto come fondamento produttivo.

Materiali pregiati e lavorazione lenta

La collezione utilizza seta al 100% del distretto di Como, lavorata senza mischie con elastan, così da preservarne la termoregolazione, la morbidezza naturale e la naturale vestibilità. Le finiture sono affidate a pizzi e ricami del distretto di Varese.

Sono i materiali stessi, attraverso consistenza, caduta e resa, a orientare le scelte stilistiche: un processo deliberatamente lento che produce capi destagionalizzati, pensati al di fuori dei cicli stagionali del mercato.

Artigianato e filiera: una risposta strutturale, non solo estetica

L’approccio di Filifolli non è una posizione estetica: è una scelta economica e organizzativa. Lavorare con laboratori artigianali locali, selezionare i filati a monte, controllare tessitura e confezione senza subappalti di massa comporta costi più alti, tempi più lunghi e volumi ridotti, esattamente il contrario di ciò che ottimizza i margini nel breve periodo.

È questa coerenza, la fusione tra tradizione artigianale e design contemporaneo applicata con chiarezza progettuale, ad aver convinto la giuria dell’Euro Textile Academy.

“Questo riconoscimento ci inorgoglisce, ma soprattutto conferma che la strada intrapresa è quella giusta – afferma Wolfgang Alber, CEO Alber S.p.A – Quando abbiamo creato Filifolli® sapevamo che scegliere la seta di Como, i ricami di Varese, i laboratori dei distretti italiani significava rinunciare alla velocità e alla scala. Abbiamo scelto di proseguire su questa strada perché crediamo che la qualità autentica nasca solo da una filiera che conosci e rispetti, filo dopo filo.”

Il premio European Textile & Craft Award

L’European Textile & Craft Award è promosso dall’Euro Textile Academy con l’obiettivo di documentare e valorizzare le eccellenze manifatturiere nel tessile europeo. Il premio viene assegnato annualmente sulla base di criteri che includono:

La qualità dei materiali.

La coerenza della filiera produttiva.

Il contributo alla preservazione delle competenze artigianali.

Maggiori informazioni sull’edizione 2026 sono disponibili sul sito dell’ente organizzatore: eurotextileacademy.com

Cos’è Filifolli

Filifolli® è il brand premium di Alber S.p.A., impresa familiare con sede a Lana (BZ) attiva dal 1960 nel settore della manifattura tessile. Con oltre sessant’anni di esperienza, Alber ha creato Filifolli® per rispondere a una visione chiara: portare l’eccellenza artigianale italiana nell’abbigliamento femminile, con particolare attenzione alle gambe, da sempre cuore dell’identità produttiva aziendale.

La LakeComoCollection, prima collezione esclusiva del brand, è disponibile online su www.filifolli.it e si compone di capsule destagionalizzate in seta, tulle e pizzo ricamato, prodotte integralmente in Italia in tirature limitate.