Padre disperso nel Lago di Como: si era tuffato per salvare i figli piccoli in difficoltà

Un pomeriggio di sole si è trasformato in tragedia oggi, lunedì 25 agosto, sulle sponde del lago di Como, nel territorio di Dorio, provincia di Lecco. Un padre è scomparso nelle acque del lago dopo essere riuscito a salvare i suoi due figli, che erano finiti in difficoltà. L’uomo non è più riemerso. L’allarme è scattato intorno alle 17:20, e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava al lago con la sua famiglia quando i bambini, ancora piccoli, sono finiti accidentalmente in acqua. Il padre, con un gesto eroico, è riuscito a raggiungerli e a portarli in salvo, ma dopo aver compiuto il gesto, è stato inghiottito dalle acque senza più riemergere.

L’allarme è stato lanciato da alcuni turisti presenti sulla spiaggia, testimoni della scena, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I bambini sono stati portati a riva e sono in salvo, ma del genitore non si hanno più notizie.

Le ricerche, scattate immediatamente, sono condotte da un’ampia squadra di soccorritori. Sul posto sono presenti una motovedetta della Guardia Costiera, due mezzi dei Vigili del Fuoco e una idroambulanza. I soccorritori stanno scandagliando una vasta area con schemi di ricerca per tentare di individuare l’uomo in superficie.

A supporto delle operazioni è stato attivato anche l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia, a bordo del quale si trova personale specializzato per le operazioni in acqua. Sono inoltre in arrivo i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto, per offrire ulteriore supporto e aumentare le possibilità di ritrovare il padre disperso.

L’intera comunità del lecchese e i bagnanti presenti sul lago sono rimasti a lungo col fiato sospeso, sperando in un esito positivo delle ricerche. La vicenda ha suscitato profonda commozione, testimoniando l’amore e l’eroismo di un padre che non ha esitato a sacrificarsi per i suoi figli.