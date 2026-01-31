Lombardia, la neve c’è: prima apertura stagionale per gli incantevoli impianti da sci affacciati sulla Svizzera

Il Passo Forcora si prepara a inaugurare ufficialmente la stagione invernale. Grazie alle recenti precipitazioni nevose, la società Forcora Ski – Funivie del Lago Maggiore srl ha annunciato la prima apertura stagionale degli impianti per la giornata di domani, domenica 1 febbraio. Una notizia attesa dagli appassionati di sport invernali, accompagnata però da una specifica tecnica: nella giornata di sabato 31 gennaio le strutture rimarranno ancora chiuse al pubblico.

Apertura degli impianti e condizioni del manto nevoso

La neve depositatasi nei giorni scorsi ha permesso di allestire i tracciati, sebbene la tenuta del fondo resti subordinata alle variabili meteo. “La neve non è molta ma, salvo rialzi improvvisi, l’impianto sarà aperto” spiegano i referenti della gestione. La preparazione delle piste è stata eseguita con estrema cura e i sistemi di risalita sono stati sottoposti a tutti i controlli di sicurezza necessari. L’accesso alle piste sarà consentito a partire dalle ore 9:00, con il ristorante di montagna regolarmente operativo per il servizio di ristorazione.

Caratteristiche della skiarea varesina

Situato nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, a breve distanza dal confine svizzero, il Passo Forcora rappresenta l’unica stazione sciistica attiva nella provincia di Varese, situata a circa 50 minuti dal capoluogo. Il comprensorio dispone di una pista principale di media difficoltà che si snoda dai 1179 metri del valico fino ai 1304 metri della vetta del Monte Cadrigna, servita da uno skilift della lunghezza di circa un chilometro.

L’offerta turistica è focalizzata sulle famiglie e sui principianti: è attiva una scuola sci per adulti e bambini gestita in collaborazione con il CAI Luino, oltre a un’area dedicata a bob e slittini. Presso la stazione è disponibile il servizio di noleggio per sci, snowboard, ciaspole e dotazioni tecniche.

Escursionismo e itinerari panoramici

Oltre allo sci alpino, la località è un punto di riferimento per lo sci d’alpinismo e le ciaspole, con numerosi percorsi che attraversano la Valle Veddasca lungo la cresta italo-svizzera. Dalla cima del Monte Cadrigna è possibile godere di una vista panoramica che abbraccia il Lago Maggiore, il massiccio del Monte Rosa e le vette del Gottardo.

Informazioni su come raggiungere la località

Per arrivare al Passo Forcora partendo da Maccagno, è necessario percorrere la strada provinciale 5 che risale la Val Veddasca. Per i visitatori provenienti dalla Svizzera, l’accesso è garantito attraverso il valico doganale di Indemini.