Più di mezzo milione di euro per 4 parchi del cuore in provincia di Como: ecco quali

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, ha approvato lo stanziamento di 4,6 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e di recupero e riqualificazione di strade, sentieri, sedi e centri visita compresi all’interno dei confini di 23 parchi lombardi.

“I parchi regionali – ha spiegato l’assessore Comazzi – sono una delle grandi ricchezze della Lombardia e meritano investimenti costanti. Sostenere i nostri polmoni verdi significa tutelare l’ambiente, valorizzare il territorio e offrire ai cittadini luoghi sempre più sicuri, curati e fruibili. È una scelta che guarda al futuro e alla qualità della vita delle nostre comunità”.

Lo stanziamento di 4,6 milioni di euro “rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro patrimonio ambientale. Una misura che avrà ricadute positive anche sul territorio comasco, ricco di aree naturali di grande pregio e valore paesaggistico”, ha detto il consigliere regionale di fratelli d’Italia Anna Dotti.

Di seguito il riparto per la Provincia di Como:

Parco Valle del Lambro: € 141.538,46 Parco Pineta Appiano Gentile e Tradate: € 141.538,46 Parco delle Groane: € 141.538,46 Parco Spina Verde: € 141.538,46

“Il territorio comasco può contare su parchi e aree protette che costituiscono un patrimonio fondamentale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche turistico, culturale e sociale. Investire nella manutenzione di sentieri, infrastrutture, e spazi verdi significa rendere questi luoghi più accessibili, sicuri e fruibili per cittadini, famiglie e visitatori. Queste risorse contribuiranno a preservare la biodiversità, a migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”.