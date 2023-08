Ecco il prezzo medio in Lombardia di benzina e diesel per calcolare quanto si spende a Como

Come ormai noto, da oggi primo agosto è scattato per i gestori degli impianti di carburante l’obbligo di esporre, vicino ai prezzi dello specifico distributore, anche quelli medi nazionali e regionali, così da consentire agli automobilisti una scelta consapevole. In caso di violazioni si rischiano multe fino a 2mila euro, mentre per i recidivi può scattare la sospensione dell’attività.

Ma a Como, sempre oggi, quali erano i prezzi medi di benzina e diesel? Nell’immagine che vedete c’è la risposta, così da poter fare i conti – per chi abbia fatto rifornimento oggi – se e quanto ha speso in più o in meno rispetto alla media lombarda. Andando alle cifre, oggi il prezzo medio del Gasolio self service era di 1,774 euro e la Benzina self service era a 1,911.