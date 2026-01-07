Provincia di Como, operazione antidroga nei boschi. Spacciatore tenta la fuga ma viene fermato

Nella serata del 6 gennaio 2026, intorno alle ore 19.00 circa, i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, insieme ai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” e con il supporto del velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in area boschiva del comune di Olgiate Comasco, località Baragiola, hanno tratto in arresto un 32enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora sul territorio nazionale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, prontamente bloccato nonostante un tentativo di fuga, è stato trovato in possesso di:12 grammi di cocaina; 30grammi di hashish;12 grammi di eroina;20 euro in contanti; uno smartphone e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Como, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.