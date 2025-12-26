Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Restano soltanto 7 dipendenti, tutti gli altri 36 licenziati. E l’azienda trasferisce tutto fuori dalla Lombardia

  • 08:46

Si è chiusa ufficialmente la vertenza Deligusti a Melegnano. Dopo quasi due mesi di trattative serrate, i 36 lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento hanno siglato l’accordo presso la sede di Assolombarda. L’intesa sancisce l’accettazione della buonuscita concordata, mettendo fine a una crisi aziendale che ha scosso il territorio lodigiano e il dibattito sindacale.

Le tappe della crisi: dal trasferimento in Spagna alla Naspi

La vicenda era iniziata lo scorso ottobre, quando l’azienda Deligusti aveva annunciato il trasferimento della produzione dei marinati in Spagna. La decisione di escludere ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, aveva portato a uno scontro diretto con le sigle sindacali.

L’accordo attuale prevede:

  • Buonuscita economica: giudicata adeguata dai sindacati come indennizzo per la perdita del posto.

  • Sostegno al reddito: i lavoratori avranno ora accesso alla Naspi, l’indennità di disoccupazione che garantisce una copertura fino a 24 mesi.

  • Ricollocamento professionale: mentre alcuni ex dipendenti hanno già trovato un nuovo impiego, per gli altri è attivo il supporto di AFOL Metropolitana per percorsi di orientamento e reinserimento lavorativo.

Il futuro dello stabilimento di Melegnano

Il sito produttivo di Melegnano subirà un drastico ridimensionamento. All’interno della struttura:

  1. Resteranno operativi solo 7 addetti nel comparto amministrativo.

  2. Il capannone perderà la sua funzione produttiva per essere trasformato in un polo logistico e distributivo.

Nonostante lo stop alla produzione, resta aperta la speranza dei sindacati e dei lavoratori: l’auspicio è che l’area possa essere rilevata in futuro da una nuova realtà imprenditoriale, capace di riattivare il sito e reinserire il personale specializzato.

