Si cerca Paola Ferrari, comasca scomparsa da Chiavari il 5 luglio scorso. Le info utili

E’ scomparsa dal 5 luglio scorso Paola Ferrari, comasca e molto conosciuta in città. La donna, 58 anni, alta 1 metro e 65, di corporatura esile e con capelli biondi, è sparita senza lasciare messaggi da Chiavari, in Liguria, dove si trovava in vacanza.

La comunicazione ufficiale è giunta dall’Associazione Penelope Lombardia, attiva proprio nell’aiuto per la ricerca di persone scomparse. “Mercoledì scorso avrebbe dovuto rientrare a Como ma non è arrivata, il suo telefono è irraggiungibile e lei soffre di temporanee perdite di memoria. Aiutiamola a tornare a casa”, segnalano da Penelope.

Qui sotto, i contatti per eventuali info utili.