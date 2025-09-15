Se sei di Como hai lavorato fino al 9 luglio solo per pagare le tasse. La classifica di tutte le città della Lombardia

Nel 2024 la pressione fiscale sulle imprese individuali registra un lieve calo, passando dal 52,8% al 52,3%, pur continuando a evidenziare ampi squilibri tra i diversi territori. In particolare, in Lombardia, i capoluoghi più virtuosi sono Sondrio, Milano e Brescia, mentre fanalini di coda sono Mantova, Pavia e Cremona. È quanto emerge dalla settima edizione dell’Osservatorio fiscale della CNA Nazionale denominato “Comune che vai fisco che trovi”, che ha analizzato 114 comuni italiani.

Secondo l’analisi, mediamente le imprese italiane nel 2024 hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio, due giorni in meno rispetto all’anno precedente. Dalla fotografia nazionale scattata dall’Osservatorio, Bolzano si conferma il territorio più favorevole con un livello di tassazione pari al 46,3%, mentre Agrigento chiude la classifica dei 114 capoluoghi con una pressione complessiva che raggiunge il 57,4%.

In Lombardia, invece, il capoluogo con il minor livello di tassazione è Sondrio, che si assesta all’8° posto della classifica nazionale con un Total Tax Rate pari al 49,8%. Sul podio lombardo salgono Milano, 16° e con un Total Tax Rate pari al 50,5%, e Brescia 25° e con un Total Tax Rate pari a 50,9%.

Seguono nella graduatoria regionale Bergamo 37° con un livello di tassazione pari a 51,3%, Lodi 38° con una Total Tax Rate di 51,3%, Monza 55° con un livello di tassazione pari a 52%, Como 61° con un Total Tax rate di 52,1%, Lecco 70° con un livello di tassazione al 52,5% e Varese 71° con un Total Tax Rate di 52,5.

Chiudono la classifica lombarda i capoluoghi di Mantova 78° con livello di tassazione pari a 52,8%, Pavia 82° con un Total Tax rate di 53% e Cremona fanalino di coda al 105° con un livello di tassazione di 55,7%.

Solo 10 comuni italiani dei 114 analizzati dall’Osservatorio presentano un Total Tax Rate inferiore al 50%, tra questi è presente solo un comune lombardo ovvero Sondrio. Per quanto concerne il Tax Free Day, Sondrio può festeggiare il 30 giugno, Milano il 3 luglio, Brescia il 4 luglio, Bergamo e Lodi il 6 luglio, Monza l’8 luglio, Como il 9 luglio, Lecco e Varese il 10 luglio, Mantova l’11 luglio, Pavia il 12 luglio e Cremona il 22 luglio.

“L’Osservatorio sul fisco di Cna Nazionale è uno strumento decisivo per monitorare l’andamento del Total Taxi Rate città per città, territorio per territorio – spiega Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia -. Per noi piccolissimi, piccoli e medi imprenditori è discriminante lavorare fino a giugno, luglio o agosto per un socio chiamato Stato. Più questo socio è virtuoso, efficiente, prudente, capace, più noi possiamo contare su un carico fiscale sostenibile e fare al meglio il nostro lavoro. Cogliamo un leggero miglioramento, ma molta strada è ancora da fare. Ciò che emerge è che più la Pubblica Amministrazione funziona, meno forte è il carico fiscale per i contribuenti. E non è casuale”.

Il rapporto prende come riferimento un’impresa tipo: una ditta individuale che dispone di un laboratorio artigiano di 350 mq e di un negozio di proprietà di 175 mq destinato alla vendita, entrambi con valori immobiliari pari a 500mila euro in ciascun comune. I ricavi considerati ammontano a 431mila euro, con un reddito d’impresa di 50mila.

Le differenze tra i vari territori sono riconducibili soprattutto alle addizionali comunali e regionali sul reddito, all’Imu e ai tributi legati alla raccolta e gestione dei rifiuti. L’Osservatorio evidenzia inoltre che i livelli di imposizione risultano più alti nelle province dove l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese sono generalmente inferiori. In linea generale, il carico fiscale risulta meno gravoso al Nord rispetto al Mezzogiorno.