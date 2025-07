Sul Lago di Como la Guardia di finanza diventa cittadina onoraria di Menaggio: la cerimonia

Si è tenuta oggi a Menaggio, in piazza Giuseppe Garibaldi, la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” del Comune al Corpo della Guardia di Finanza.

L’evento, presieduto dal Sindaco Michele Spaggiari, e impreziosito dalla presenza del Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Compagnone, ha visto la partecipazione del Prefetto di Como, S.E. Corrado Conforto Galli, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como, Colonnello Michele Donega, del Consigliere Regionale Anna Dotti, del Presidente della Provincia, del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, nonché delle rappresentanze dei Vigili del Fuoco e della Guardia costiera.

La manifestazione ha avuto inizio con la tradizionale e suggestiva cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale, a cui ha fatto seguito, ad opera del Cap. Angelo Iannelli, Comandante della locale Compagnia, una breve ricostruzione storica sulla presenza della Guardia di Finanza a Menaggio, risalente (quantomeno) al 1852, anno in cui risultava attiva nel centro lariano una Stazione della Guardia di Finanza del Regno Lombardo – Veneto composta da n. 1 Commissario, n. 2 Guide e n. 7 Guardie.

Ha preso quindi la parola il Sindaco Michele Spaggiari che ha sottolineato le ragioni sottese al pubblico riconoscimento rimarcando lo stretto legame che, da sempre, unisce la Guardia di Finanza alla comunità menaggina, per l’essenziale opera a presidio della legalità e della sicurezza dei cittadini evidenziando, altresì, le tante Fiamme Gialle che, negli anni, sono entrate a far parte del tessuto sociale locale.

Il Sindaco ha, pertanto, consegnato una targa commemorativa al Comandante Regionale Lombardia Generale di Divisione Paolo Compagnone il quale, dopo aver salutato tutti i presenti e le Autorità intervenute, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di Menaggio per l’importante riconoscimento, ripercorrendo le tappe del lungo percorso che ha visto la Guardia di Finanza adattarsi, nel tempo, all’evoluzione dei fenomeni illeciti di natura economico-finanziaria, rispondendo con impegno e professionalità alle esigenze di legalità espresse dal territorio lariano.

In occasione della cerimonia – resa ancor più solenne dalla partecipazione delle sezioni ANFI e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia – il Comando Provinciale di Como ha allestito uno stand espositivo in cui i cittadini hanno potuto incontrare una rappresentanza dei militari dei reparti territoriali e del Reparto Operativo Aeronavale, ricevere informazioni, approfondire la conoscenza delle attività istituzionali e apprezzare la dimensione umana e professionale delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, impegnati oggi

Referente: Ten. Col. Luca Bonatesta, Capo Ufficio Operazioni in S.V.; Contatti: 33169

come ieri a tutela dell’economia legale.

Particolarmente apprezzata, infine, l’esercitazione operativa delle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso, che ha visto protagonisti il cane Aran, specializzato nel rilevamento di valuta (“cash dog”), e il cane Anima, impiegato nella simulazione di ricerca di sostanze stupefacenti.