Le-Quotidien-Jurassien
Attualità

Svizzera: porta nel vagone del treno due cavalli con i biglietti per i cani. Non gli è andata bene

  • 16:37

La notizia, riportata da Le Quotidien Jurassien è decisamente curiosa. Come e soprattutto è curiosa la foto che il giornale del Canton Giura ha pubblicato. Notizia poi ripresa da diversi media svizzeri.

Nell’immagine si vedono due cavalli accompagnati dal loro padrone, intenti a recarsi a un concorso equino. Particolare è che i due animali sono stati fatti salire su un treno per il tragitto.

Arrivati in stazione – quella di Glovelier – si sono  poi accomodati in un vagone. Secondo quanto riporat0 dal giornale svizzero le autorità avevano invitato i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il Marché-Concours. Forse alcuni proprietari hanno preso la cosa un po’ troppo alla lettera.

Secondo quanto riportato dal Quotidien Jurassien, l’iniziativa è stata fatta “solo per divertimento”. Uno degli accompagnatori ha spiegato che, per il singolare tragitto, avevano persino acquistato biglietti per cani.

Ma il personale ferroviario ha poi fatto scendere insieme agli animali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
