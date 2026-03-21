Svolta per l’industria Lombardia: colosso cinese con 1500 dipendenti compra storica impresa

Si apre una nuova era per l’industria metallurgica lombarda. Il Gruppo Xiashun, colosso privato con sede a Hong Kong, ha ufficialmente completato l’acquisizione della quota di maggioranza di Carcano Antonio SpA. L’operazione segna un punto di svolta storico per l’azienda radicata tra le province di Lecco e Sondrio, proiettando i siti produttivi di Mandello del Lario, Delebio e Andalo Valtellino all’interno di una dimensione globale sempre più competitiva.

Un ponte industriale tra Italia e Cina

L’ingresso della realtà asiatica non è solo un’operazione finanziaria, ma l’avvio di una collaborazione industriale strategica. Xiashun, realtà familiare con oltre trent’anni di esperienza, vanta numeri imponenti: una capacità produttiva annua di 340.000 tonnellate tra fogli e lastre di alluminio e una forza lavoro di 1.500 dipendenti su una superficie di 600.000 metri quadrati.

Per il gruppo cinese, l’investimento in Carcano rappresenta il pilastro della strategia di espansione in Europa. L’obiettivo è chiaro: accorciare le distanze con la clientela internazionale e presidiare il mercato UE attraverso un partner d’eccellenza.

Sinergie e Innovazione: il futuro di Carcano

Carcano Antonio SpA è stata individuata come l’alleato ideale grazie al suo consolidato know-how tecnico e alla forte presenza commerciale nel settore del packaging e dei laminati in alluminio.

“L’obiettivo è valorizzare il patrimonio di competenze esistente guardando al futuro con spirito di collaborazione – ha dichiarato Fernando Varella, CEO di Carcano Antonio SpA – Questa partnership permetterà di accelerare l’innovazione tecnologica e ampliare la presenza sui mercati internazionali, creando sinergie lungo tutta la catena del valore.”

Le prospettive di crescita

L’integrazione nel Gruppo Xiashun offre a Carcano la solidità necessaria per affrontare le sfide della transizione ecologica e della digitalizzazione industriale. Grazie al supporto di un partner privato fortemente orientato al lungo periodo, l’azienda lombarda punta a consolidare il proprio ruolo di leader europeo, garantendo continuità occupazionale e sviluppo tecnologico nei poli produttivi della Valtellina e del Lario.