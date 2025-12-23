Lombardia, la nuova tangenziale rivoluziona la viabilità: e il sottopasso cambia tutto

Proseguono a ritmo sostenuto gli interventi per la realizzazione della tangenziale nord di Cesano Maderno, un’opera strategica promossa e coordinata da Ferrovienord.

Il progetto si focalizza sulla creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione nord est-sud ovest, collegando i territori di Cesano Maderno e Seveso.

Tra i punti cardine dell’intervento figurano la costruzione di un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la futura chiusura del passaggio a livello di via Como, prevista al termine dei lavori.

Stato di avanzamento della nuova infrastruttura e viabilità

Le attività legate alla nuova rete viaria stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito.

Per quanto concerne il sottopasso veicolare, i tecnici hanno ultimato la realizzazione dei conci della nuova galleria artificiale e del manufatto scatolare in cemento armato destinato all’attraversamento della linea ferroviaria. Grazie al completamento di queste strutture, è stato possibile procedere con lo smontaggio del ponte ferroviario provvisorio.

Dopo l’esito positivo delle prove di carico, si è giunti alla riapertura al traffico di via della Repubblica e al contestuale ripristino della circolazione sulla linea ferroviaria.

Attualmente, il cantiere è concentrato sulla costruzione delle rampe di accesso ai lati est e ovest. In parallelo, continuano gli interventi per la nuova viabilità di variante di via Como, un passaggio indispensabile per permettere l’avanzamento delle strutture della rampa ovest e delle relative opere impiantistiche.

Opere per il sottopasso ciclopedonale e la pensilina metallica

Sul fronte della mobilità dolce, le strutture principali del sottopasso ciclopedonale sono state completate, inclusi il manufatto di attraversamento ferroviario e le rampe di accesso.

I lavori proseguono ora con l’installazione degli impianti, la gestione dei sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche e il montaggio della pensilina metallica che fungerà da copertura per le rampe.

Contemporaneamente, sono in corso le attività per la creazione delle due rotatorie e dei marciapiedi necessari al collegamento dell’opera con il tessuto urbano circostante.

Canali di segnalazione e info point per i cittadini

Per garantire una comunicazione diretta con il territorio, Ferrovienord mantiene attivi diversi canali informativi. Per domande, richieste o chiarimenti relativi ai lavori, all’infrastruttura ferroviaria e alle stazioni, è possibile inviare una segnalazione ufficiale consultando la pagina dedicata sul sito web: ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/.

Inoltre, presso la stazione di Milano Cadorna, è operativo l’Info Point Cantieri. Si tratta di uno spazio di ascolto dove i cittadini possono consultare materiali aggiornati, segnalare criticità e ricevere informazioni sulle trasformazioni della rete ferroviaria. L’ufficio si trova nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione ed è aperto dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 13.30-16.30. Si segnala che il servizio sarà sospeso per le festività natalizie da lunedì 22 dicembre, con riapertura fissata per mercoledì 7 gennaio.