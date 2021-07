Taxi illegali, Regione Lombardia dichiara guerra ai furbetti: “Abusi alla luce del giorno”

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha incontrato il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, e i funzionari preposti al controllo dei luoghi nei quali si concentrano maggiormente i tassisti abusivi.

Al termine dell’incontro, a cui hanno inoltre preso parte anche i sindacati TAM, SATaM, Acai taxi Milano, Ugl taxi Milano, Uil e Taxiservice, l’assessore ha chiesto “interventi decisi per sconfiggere definitivamente l’abusivismo”.

“Come Regione Lombardia – ha aggiunto De Corato – prossimamente, grazie a SEA, inizieremo una campagna di sensibilizzazione per aiutare chi arriva negli aeroporti a comprendere chi abbia una licenza regolare e chi no. Il controllo è l’unico modo per debellare il fenomeno dell’abusivismo che spesso avviene anche alla luce del giorno”.

L’assessore regionale alla Sicurezza ha ringraziato il questore che “ha dato piena disponibilità per contrastare la problematica”. De Corato ha espresso parole di apprezzamento per i tassisti che “nonostante la situazione, hanno sempre tenuto un comportamento costruttivo e propositivo”.