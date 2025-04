“Troppi turisti, sul Lago di Como non ci sono più alloggi per chi vive e lavora. Soglia per legge alle case vacanza”

È stato depositato ieri il progetto di legge del gruppo regionale del Partito Democratico per regolamentare gli affitti brevi a uso turistico in Lombardia.

“Il fenomeno è esploso negli ultimi anni – dichiara il consigliere regionale Angelo Orsenigo – causando una drastica riduzione degli alloggi destinati alla locazione di lungo periodo e contribuendo all’impoverimento del tessuto economico e sociale dei centri storici. Il nostro progetto di legge dà ai Comuni ad alta tensione abitativa la possibilità di stabilire una soglia oltre la quale scattano limitazioni agli affitti brevi. Il parametro da considerare è il rapporto tra posti letto disponibili negli alloggi in locazione breve e il numero di residenti, così da garantire un equilibrio sostenibile tra turismo e diritto alla casa”.

“Il testo – prosegue Orsenigo – si ispira all’esperienza della Toscana e intende offrire ai Comuni strumenti concreti per governare il fenomeno, senza criminalizzarlo, ma fissando regole chiare. Una proposta che si inserisce in modo coerente nel solco della nostra iniziativa legislativa nazionale, attualmente all’esame del Senato, a firma del senatore Franco Mirabelli, e in linea con le proposte nate dalla società civile, come quella di ‘Alta tensione abitativa’ a Venezia”.

“Alla luce della situazione di Como, dove l’overtourism sta compromettendo l’equilibrio del mercato immobiliare e la qualità della vita dei residenti – conclude Orsenigo – l’approvazione di questa legge è ancora più urgente e necessaria”.