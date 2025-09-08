Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Tragico incidente sulle strade comasche: scontro con un’auto, la moto prende fuoco. Morto a 27 anni

  • 08:15

Incidente mortale ieri sera, domenica 7 settembre, attorno alle 23.40.

E’ accaduto al confine del comune comasco di Rovello Porro, dove le quadre di soccorso Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno sono intervenute in via Vittorio Veneto, a seguito di un grave scontro che ha coinvolto un’automobile e una moto.

La vettura si è ribaltata mentre la moto ha preso fuoco. Purtroppo, il conducente della moto di 27 anni è deceduto sul posto.

Sul posto sono intervenuti anche 118 e Carabinieri.

