Vaccini in azienda, la Lombardia parte lunedì. Cominciano i colossi: Unipol, Amazon, Pirelli, Mediaset. Poi gli altri

“La Lombardia, attenendosi alle indicazioni del commissario governativo Francesco Paolo Figliuolo, è pronta a procedere con le vaccinazioni in azienda”.

Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio Fontana, comunicando che “da lunedì le imprese della regione avranno la possibilità di procedere in questa direzione”. “Un obiettivo raggiunto, anche a livello nazionale – continua il governatore – grazie alla tenacia della Lombardia che, per prima, si è attivata per raggiungere questo traguardo”.

Lunedì 7 giugno, dunque, Unipol allestirà presso la propria sede di Milano il primo hub vaccinale in azienda della Lombardia. A seguire, in settimana, altre tre aziende lombarde avvieranno la fase vaccinale per i propri dipendenti: Pirelli, Mediaset ed Amazon.

“Regione Lombardia – sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – è stata la prima in Italia ad indicare questa possibilità nei mesi scorsi, invitando il Governo a renderla possibile. Il forte impulso assunto dalla campagna vaccinale lombarda nel frattempo ha fatto sì che numerosi lavoratori siano oggi già vaccinati o in procinto di farlo. In ogni caso, la direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha chiesto alle Ats di fare una ricognizione con le Associazioni di categoria per avere un quadro aggiornato delle richieste e dell’interesse ancora sussistente da parte delle aziende”.

“Si tratta – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – di un’opportunità in più per i lavoratori lombardi che Regione Lombardia, grazie alla disponibilità delle associazioni di categoria e delle imprese, mette a disposizione. Un modo per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale già a pieno regime con le prenotazioni e le somministrazioni di tutte le fasce di età previste presso gli appositi hub allestiti in Regione”.

“Un grazie alle imprese – prosegue Guidesi – per la loro disponibilità e collaborazione perché siamo certi che questa ulteriore opportunità sarà replicabile in vista di eventuali campagne vaccinali di richiamo successive a quella massiva in fase di completamento”.