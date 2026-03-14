Lombardia, posata la prima pietra del nuovo gigante dei dati da 100 milioni di euro

Un investimento massiccio da cento milioni di euro per potenziare l’infrastruttura digitale alle porte di Milano. La società Vaultica ha dato ufficialmente il via ai lavori con la posa della prima pietra di MIL03. Il nuovo data center sorgerà strategicamente nel comune di Settimo Milanese, nell’hinterland ovest del capoluogo lombardo, con l’obiettivo dichiarato di rispondere alla vertiginosa crescita della domanda di servizi cloud e intelligenza artificiale.

Un hub strategico per Cloud e Intelligenza Artificiale

Il progetto MIL03 si colloca nel contesto di una rapida espansione del mercato digitale nell’area metropolitana di Milano, ormai consolidata come hub tecnologico di rilievo europeo. La posizione è ideale per attrarre operatori hyperscaler e grandi aziende tech che necessitano di una gestione massiccia di dati e di un’elevata capacità di calcolo.

La struttura è stata meticolosamente progettata per supportare applicazioni ad alta potenza, fondamentali per l’attuale ecosistema tecnologico. Nello specifico, i rack prevedono:

Carichi medi di 10 kW ;

Picchi di potenza fino a 40 kW.

Standard tecnici d’eccellenza: tra continuità e sicurezza

Dal punto di vista della resilienza e dell’affidabilità, il sito di Vaultica rispetterà rigorosi parametri internazionali. Il progetto segue gli standard Ansi/Tia Tier III, integrando tuttavia elementi allineati al livello Tier IV. Questa scelta garantisce i massimi livelli di continuità operativa e sicurezza, minimizzando il rischio di downtime anche in caso di manutenzione o guasti. Oltre alle sale dati, il complesso includerà un edificio dedicato agli uffici per la gestione operativa in loco.

Sostenibilità e integrazione paesaggistica

Un punto centrale della filosofia costruttiva di MIL03 riguarda l’impatto ambientale e l’armonia con il territorio di Settimo Milanese. Vaultica punta ad ottenere la prestigiosa certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), simbolo di efficienza energetica e impronta ecologica ridotta.