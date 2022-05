VIDEO Ennesimo avvistamento: un’intera famiglia di cinghiali sulla strada Brunate-Civiglio

Vengono abbattuti, cacciati, Regione Lombardia ha addirittura dichiarato (testualmente) “guerra totale”, eppure i cinghiali resistono e piagano letteralmente il territorio. Tanto da portare i sindaci a unirsi in lettere appello alle istituzioni superiori (qui tutte le cronache).

Non si contano le segnalazioni giunte in redazione nel corso dei mesi da ogni punto della provincia. Eccone una nuova, impressionante in effetti. Un’intera famiglia di cinghiali stamani, poco dopo le 10, che campeggiava serenamente sulla strada Brunate-Civiglio a pochi metri da un tornante.