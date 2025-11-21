Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

VIDEO Sotto pioggia e nevischio i cittadini ancora in strada: “Il sindaco va avanti? I ciliegi non si toccano”

  • 09:13

Non è tardata ad arrivare la replica dei cittadini che difendono i ciliegi di via XX Settembre, dopo la videorisposta del sindaco di Como Alessandro Rapinese che, dopo averli bollati come “pazzi”, ha sostanzialmente detto che tirerà diritto sulla piantumazione dei peri al posto delle piante storiche perché di cosa arriverà nella zona non gliene frega niente.

E per tutta risposta, in questo batti e ribatti dai due capi del mondo, anche stamane sono pacificamente scesi in strada diversi manifestanti che hanno sfidato un tempo da lupi. Presenti anche i rappresentanti di FdI e Forza Italia, Alessandro Nardone e Sergio Gaddi.

“Ribadiamo il nostro no tassativo ai peri in via XX Settembre, non esistono problemi tecnici per la ripiantumazione al posto di quelli malati – hanno ribadito – Il sindaco andrà avanti lo stesso? Noi agiremo in base a cosa accadrà”.

Domani, sabato 22 novembre, inoltre, è previsto un altro presidio dalle 15 in piazza Vittoria a Como per ribadire le ragioni contro il taglio dei ciliegi.

