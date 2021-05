Villa Olmo, intervento tampone (a una ditta della Basilicata) sul retro: sparirà la corona di transenne

Che sia destinata a sparire, a breve, la cintura di castità che cinge da quasi due anni la facciata posteriore di Villa Olmo? La speranza è concreta, visto che il Comune di Como, nell’ambito di un più vasto accordo quadro sui beni culturali, ha appena assegnato alla Ditta Trezza di Irsina (Matera, Basilicata) un miniappalto da poco più di 50mila euro per restaurare il retro della dimora.

Come noto, infatti, a partire dal 2019, si erano verificati alcuni distacchi e, più in generale, erano stati accertati diversi elementi di degrado della facciata che, se non arginati velocemente, avrebbero potuto determinare danni ben peggiori in prospettiva.

D’altronde, come spiegano anche le relazioni di accompagnamento ai lavori in arrivo, i benefici e gli effetti complessivi dell’intervento di restauro risalente all’ormai lontano 2003 erano inevitabilmente in fase di attenuazione o scomparsa.

Dunque ora la ditta è incaricata di procedere con un intervento articolato in alcune fasi principali (“rimozione di depositi superficiali incoerenti; fermature, bloccaggi, dei frammenti semoventi o fessurati; distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate; messa in opera di mantovana”), in un’ottica che rimane comunque “tampone” e non radicale come forse sarebbe stato necessario.

Intanto, però, c’è da sperare che la fila di transenne che da mesi cinge il retro della villa possa sparire.