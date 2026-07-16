Violenta ondata di maltempo, 400 gli interventi dei vigili del fuoco

Senza sosta, dalle 14 di ieri pomeriggio, l’attività dei Vigili del Fuoco della Lombardia a seguito dell’intensa ondata di maltempo che ha interessato la regione e ha creato pesanti disagi anche a Como.

Dalle ore 14:00 del 15 luglio alle ore 08:00 di oggi sono stati effettuati 385 interventi di soccorso tecnico urgente, prevalentemente per alberi pericolanti, dissesti e verifiche di stabilità, allagamenti e soccorsi a persona correlati agli eventi meteorologici.

La provincia maggiormente interessata risulta essere Cremona, con 189 interventi, seguita da Bergamo (49), Mantova (44), Milano (37), Como (22) e Brescia (21).