La vera cucina della tradizione lombarda ha il suo tempio a Como: questo ristorante è un viaggio nei sapori antichi

Se cercate il lago, le luci scintillanti sul lungolago o le vetrine delle grandi firme, siete nel posto giusto, ma non cercate lì la vera anima culinaria di Como. Per quella, bisogna addentrarsi tra le vie cittadine, allontanarsi dal frastuono turistico e puntare verso via Gabriele Castellini. È qui, al numero 17, che si trova un piccolo avamposto della memoria gastronomica lombarda: il ristorante Tira, Mola e Meseda.

Il nome, in dialetto, è già una dichiarazione d’intenti. “Tira, mola e meseda” – ‘tira, macina e mescola’ – è il mantra di chi conosce la fatica e la poesia dietro a un piatto fatto come si deve. Non è un invito all’ostentazione, ma al gesto lento, quello che richiede pazienza e sapienza contadina.

Un rifugio dall’autenticità rara

Entrare al Tira, Mola e Meseda significa varcare una soglia che separa il frenetico presente dal tempo sospeso della tradizione. L’ambiente è intimo, curato, lontano dagli stereotipi turistici: qui si respira quell’aria familiare delle vecchie osterie di un tempo, dove ogni dettaglio è pensato per accogliere, non per impressionare.

Non è un caso che il locale sia diventato, nel tempo, un punto di riferimento per chi cerca la “vera” cucina della tradizione, meritandosi menzioni di prestigio – come quella di Gambero Rosso – che ne hanno sancito il ruolo di ambasciatore del territorio.

Un viaggio nei sapori manzoniani

Il menu è un omaggio alla Lombardia più verace. Qui non si gioca con la sperimentazione estrema, ma si perfeziona l’eterno. I piatti sono quelli che raccontano la storia di queste terre:

La Polenta Uncia: servita come si deve, con quel burro e formaggio che la rendono un abbraccio caldo.

I Pizzoccheri: filanti, ricchi, autentici.

Il Stracotto di Ganassino di Fassona: una carne che si scioglie al solo sguardo, protagonista indiscussa delle tavole invernali.

La Cassoeula: quando la stagione lo permette, diventa il simbolo massimo di una cucina rustica che non teme il tempo.

Ogni portata è una testimonianza di quanto la semplicità, quando sorretta dalla qualità delle materie prime, sia la forma più alta di raffinatezza.

Perché farci tappa?

A Como, dove la tentazione di cenare “con vista” è forte, il Tira, Mola e Meseda rappresenta la scelta coraggiosa e sapiente. È il posto dove andare non per “essere visti”, ma per stare bene, per riscoprire il gusto di una conversazione autentica accompagnata da un calice di vino lombardo e da piatti che hanno il sapore di casa, quella casa che forse non abbiamo mai avuto ma che, appena varcata la soglia, riconosciamo immediatamente.

Se il vostro obiettivo è comprendere la vera essenza della cucina comasca, segnatevi questo indirizzo. Dimenticate il lago per un paio d’ore: la vera bellezza, in questo caso, sta tutta nel piatto.

Informazioni pratiche Il locale dispone di un numero limitato di coperti ed è vivamente consigliata la prenotazione.