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Attualità, Cronaca

Agghiacciante a Como, spari dall’auto nel quartiere: 20enne colpito alle gambe, è in gravi condizioni

  • 20:01

I contorni della vicenda sono tutti da chiarire. Quello che si può raccontare al momento è che questa sera a Como, in via di Vittorio a Rebbio, sono stati esplosi colpi di pistola. I proiettili hanno colpito alle gambe un ventenne straniero (probabilmente di origine cingalese).

Gli spari intorno alle 19 di fronte a una palazzina popolare. Secondo le prime informazioni le condizioni del ragazzo sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo i fatti, nello specifico si parla di un’auto in corsa da cui sarebbero partiti i colpi.

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