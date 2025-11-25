Appello da Como: “Questa donna è scomparsa, chiunque la veda chiami subito il 112”. Attivi elicottero, droni e unità cinofile

La Polizia di Stato di Como, in queste ore è alla ricerca, in collaborazione con i dei Vigili del Fuoco di Como, la Protezione Civile e associazioni di volontariato, di Maria Gaffuri (detta Rita) di 73 anni.

La signora Rita, secondo quanto appreso, si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua abitazione nel quartiere di Lora nel primo pomeriggio di ieri (24 novembre) senza far ritorno a casa e senza dare sue notizie. Precisano dalla questura: “Chiunque la veda o abbia notizie chiami il 112”.

Aggiornamento (21.23)

Fanno sapere i Vigili del fuoco:

Sette squadre dei vigili del fuoco del comando Vigili del fuoco di Como, con l’ausilio dell’elicottero e di personale specializzato con droni, congiuntamente a quindici volontari della Protezione civile con unità cinofile, sono state impegnate tutto il giorno per la ricerca della donna che nella giornata di ieri non ha fatto rientro nella propria abitazionea Lora. Le ricerche si sono concentrate nell’area al confine dei comuni di Como e Lipomo anche in zona boschiva, frazione Lora e la Valbasca. Con il sopraggiungere della notte le operazioni in posto sono state temporaneamente sospese, mentre continuano le indagini e verifiche svolte dalle Forze dell’Ordine.