Como, gli incarichi in Bosnia Erzegovina e  Afghanistan, la lunga carriera in Italia: ecco chi è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri

Da pochi giorni si è insediato il Colonnello Francesco Falcone, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como, che subentra al Colonnello Giuseppe Colizzi, il quale ha assunto un incarico di Stato Maggiore presso la Legione Carabinieri “Liguria” a Genova.

Il Colonnello Falcone, originario di Roma, proviene da Messina, dove, dal 2022. ha svolto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale. Dal 2014, aveva prestato servizio nella Capitale presso il Comando Generale dell’Arma nell’ambito dell’Ufficio Operazioni.

In precedenza, dopo aver frequentato il 180° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nell’organizzazione Territoriale dell’Arma, dal 2005 al 2006, l’Ufficiale ha svolto servizio a Torino, quale Comandante di Sezione presso il Nucleo Radiomobile, per poi assolvere dal 2008 al 2014 gli incarichi di comando Compagnia a Montepulciano, in provincia di Siena, e a Catania.

Il Colonnello Falcone, nel corso della sua carriera militare, ha avuto anche esperienze all’estero, in particolare in Bosnia-Erzegovina (IPU-EUFOR) e in Afghanistan (ISAF).

In occasione dell’insediamento a Como, in un incontro con i rappresentanti dei media locali, il Colonnello Falcone ha tenuto a manifestare il suo entusiasmo per il suo nuovo incarico, spiegando che sta dedicando questi primissimi giorni di servizio per conoscere approfonditamente tutto il territorio, esteso e articolato, della provincia di Como. L’Ufficiale ha evidenziato l’impegno necessario che deve essere sempre posto dai reparti dell’Arma per il bene e i bisogni delle comunità della provincia e del suo territorio meraviglioso, nella convinzione dell’importanza della missione dei Carabinieri di essere vicini alla gente, sempre e in ogni circostanza, e svolgere l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi in città come nei più piccoli centri abitati, grazie alla presenza capillare delle Stazioni e agli altri reparti del Comando Provinciale.