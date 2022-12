Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti questa sera a Domaso, in via Case Sparse, per recuperare un uomo di 45 anni che è caduto da un ponte impattando sul greto del torrente sottostante. Dalle prime informazioni sembra stesse scattando una foto. Ha riportato diversi traumi ed è stato portato con l’elisoccorso in ospedale con codice rosso (massima gravità).