Provincia di Como, i ladri vanitosi all’Esselunga fanno incetta di prodotti di bellezza: fermato lui, in fuga lei

Durante la serata del 9 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità rumena, classe 1990, colto in flagranza di reato per un ingente furto ai danni del supermercato Esselunga di Solbiate con Cagno.

Dinamica del fermo e recupero della refurtiva

L’individuo è stato intercettato dal personale addetto alla sicurezza interna mentre cercava di superare le barriere delle casse senza pagare. La merce sottratta era stata abilmente occultata sia all’interno di uno zaino sia tra le pieghe del giubbotto. La perquisizione ha permesso di rinvenire numerosi articoli per la cura della persona maschile, per un valore di mercato stimato in circa 1.500 euro.

Complice in fuga e provvedimenti giudiziari

Nel corso dell’intervento, una donna complice dell’uomo è riuscita a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Nella fuga ha abbandonato all’interno del punto vendita un secondo carico di refurtiva, composto ancora da prodotti di cosmetica ma questa volta femminile per un valore di ulteriori 600 euro.

L’intero ammontare della merce è stato recuperato e immediatamente restituito alla direzione dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Caserma di Como, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudizio direttissimo è stato fissato per la mattinata odierna, 10 febbraio, alle ore 10.30.

L’operazione riflette il costante impegno dell’Arma nella prevenzione dei crimini contro il patrimonio, a salvaguardia della sicurezza delle attività commerciali e dei cittadini residenti nel comasco.