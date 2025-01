Intervento dei vigili del fuoco oggi intorno alle 14 a Lasnigo in via Vanini dove, per cause in fase di accertamento, un motocarro si è ribaltato: i due ragazzi a bordo sono rimasti incastrati. Sul posto squadre dei pompieri da Canzo, l’elisoccorso da Sondrio, Carabinieri e 118. Le operazioni sono ancora in corso.