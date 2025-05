Intervento dei vigili del fuoco in centro storico a Como nel palazzo che peraltro ospita anche Unicredit in via Fontana.

Per ragioni da chiarire un locale adibito allo stoccaggio dei rifiuti è andato a fuoco. Immediate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Accertamenti e indagini in corso. Seguiranno aggiornamenti.