Intervento di soccorso dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 9 a Mozzate, via Gobbetti, per un incendio partito in un garage. Sono dovute intervenire diverse squadre per assicurare l’evacuazione delle persone al piano superiore, non sono stati segnalati feriti. Sul posto anche il 118, i carabinieri, e il sindaco del paese. L’incendio ha compromesso le forniture di gas e luce.