La donna caduta nel torrente che attraversa Como: “Il Comune verifichi con urgenza la sicurezza del Cosia”

  • 15:09

Ieri l’episodio, una donna caduta nel Cosia e salvata dai vigili del fuoco. Qui la cronaca: Paura a Como, donna cade nel torrente Cosia: scattano i soccorsi, traffico bloccato. Oggi interviene duramente il Codacons con una nota che si rivolge al Comune di Como:

Nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo una donna è caduta nel torrente Cosia, a Como, all’altezza di via Piave. L’incidente si è verificato intorno alle ore 15 e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Como con il nucleo specializzato Saf, insieme ai sanitari del 118 e alle Forze dell’ordine. La donna è stata recuperata dal letto del torrente e successivamente trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento in sicurezza.

“Si tratta dell’ennesimo episodio che dimostra come alcune aree urbane caratterizzate dalla presenza di corsi d’acqua necessitino di maggiori misure di sicurezza — dichiara l’Avv. Marco Maria Donzelli, Presidente del Codacons Lombardia — Quando si verificano incidenti di questo tipo è evidente che occorre interrogarsi sulla presenza di adeguate protezioni, segnalazioni e barriere. La tutela dell’incolumità dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta per le amministrazioni locali, soprattutto nei punti più esposti al rischio di cadute accidentali.”

Alla luce di quanto accaduto, il Codacons Lombardia chiede al Comune di Como di verificare con urgenza le condizioni di sicurezza dell’area lungo il torrente Cosia, in particolare nei tratti urbani maggiormente frequentati, valutando l’installazione o il potenziamento di barriere protettive, segnaletica e sistemi di prevenzione utili ad evitare nuovi incidenti e garantire una maggiore tutela per cittadini e passanti.

