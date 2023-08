La mucca cade nel greto del torrente, salvata dai Vigili del fuoco con l’elisoccorso a San Fedele Intelvi

Intervento di soccorso dei Vigili del fuoco per il recupero di un bovino caduto in una valle questa mattina a San Fedele Intelvi nella località Orimento in un alpeggio a 1.300 metri di quota.

Con una prima valutazione da parte di un veterinario arrivato sul posto e dopo aver disboscato l’area le squadre hanno provveduto a recuperare l’animale dal greto del torrente dove era caduto con l’utilizzo di imbragatura con rete e successivamente issata in quota dall’elicottero Drago del nucleo di Malpensa. L’animale è sopravvissuto ed in buono stato nonostante la caduta.