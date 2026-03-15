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Provincia di Como, nel palazzo abbandonato avevano creato una piccola casa ma i mobili prendono fuoco: maxi soccorso

  • 19:51

Oggi alle 13.30 intervento dei Vigili del fuoco in uno stabile dismesso a Merone in via Croce dove si è sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti nello stabile abbandonato.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i mobili erano stati utilizzati per ricreare una sorta di ambiente domestico di fortuna all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che durante i controlli hanno rinvenuto due persone all’interno della struttura. Fortunatamente entrambe sono risultate illese.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e successivamente hanno effettuato un accurato controllo dell’intero stabile per verificare la presenza di eventuali altri focolai o persone. Le verifiche hanno dato esito negativo. L’area è stata quindi messa in sicurezza.

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