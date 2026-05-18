La giuria ha scelto: ecco i vincitori (che saranno allo stadio il 2 giugno) del contest Como Youth Sound

Si è conclusa ieri sera, domenica 17 maggio 2026, alla presenza di un grande numero dispettatori, soprattutto giovani, la finale della I edizione del contest Como Youth Sound, che ha visto sul palcoscenico 10 giovani artisti, tra solisti e band, per un totale di 32 ragazzi tra i 17 e 28 anni.

La giuria, presieduta da Riccardo Benini (Manager musicale e discografico di importanti artisti italiani), e composta da Luca Gentili Warner Chappell Music, Dario Cardile TEDxYouth@LakeComo, Niccolò Bonazzon Live Nation Italia, Gianpiero Canino MyNina, Giacomo Carrera X Factor, Filadelfo Castro produttore, Sara Lamarucciola Youth Festival, Simone Pelucchi e Clarissa Villa Lo Snodo, ha scelto come vincitore: Mattia Brigo (27 anni, Carate Brianza), accompagnato da Pierre Redaelli (28 anni, Oggiono).

Il cantautore si è presentato con due suoi brani originali, Chiedo permesso e Sotto scacco, e con un Medley Wonderful life / Watch over you di Alter bridge.

Il vincitore si aggiudica, grazie al contributo di Warner Chappell Music, un premio di 2.000€ lordi, soggetto a ritenuta fiscale prevista dalla normativa vigente, che verrà corrisposto come scrittura artistica, la realizzazione di un AI generated trailer per promuovere la propria band, offerta da TEDxYouth@LakeComo, e si è aggiunta la grande opportunità di esibirsi in apertura al concerto allo stadio Sinigaglia il 2 giugno, organizzato dalla Prefettura e dal Comune di Como.

Si aggiudicano, invece, il Premio del pubblico la band Underpaid pigs.

Tutti i dieci finalisti avranno la possibilità di utilizzare gratuitamente per due ore la sala prove di Nerolidio e, soprattutto, di esibirsi all’interno dei festival e delle rassegne del territorio promossi dai partner organizzatori: occasioni preziose per i giovani artisti per dare voce alla propria creatività e vivere il valore insostituibile dell’esperienza live.

Alla serata hanno partecipato anche il Prefetto di Como Corrado Conforto Galli e l’Assessore agli eventi del Comune di Como Chiara Bodero Maccabeo.

Como Youth Sound è stato organizzato dal Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacoli, Nerolidio Music Factory e Youth Festival.

L’evento si inserisce nel progetto YOUTH CLUB, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo per favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni alle arti dello spettacolo, a cui il Teatro Sociale di Como aderisce, e all’interno della Stagione 2025/26 Fairplay, promossa da AsLiCo in collaborazione con la Società dei Palchettisti e il Comune di Como, con il sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo.