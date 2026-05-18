Lago di Como, la barca cola a picco e il turista rischia di essere trascinato sul fondale: la Finanza gli salva la vita

Sabato 16 maggio, un diportista di nazionalità tedesca è stato soccorso, nelle acque del lago davanti a Cernobbio, dai militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Como, mentre la sua imbarcazione affondava. Le raffiche di vento e il lago mosso hanno reso estremamente delicato il recupero del naufrago e solo il tempestivo intervento della Vedetta delle Fiamme Gialle ha impedito che il malcapitato riportasse gravi traumi o lesioni.

L’uomo, in evidente stato confusionale e sotto shock, ha rischiato di essere trascinato sul fondale del lago dal peso dello scafo che stava scomparendo velocemente sott’acqua. I Finanzieri, con estrema prontezza, sono riusciti ad afferrare l’uomo poco prima che scomparisse definitivamente sotto la superficie dell’acqua, sollevandolo e recuperandolo a bordo della Vedetta, dove gli sono stati forniti indumenti asciutti e ed è stato riscaldato, attesa la fredda temperatura dell’acqua. Successivamente, l’uomo è stato accompagnato presso il pontile più vicino, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Rossa.

La componente navale della Guardia di finanza presente sul Lago di Como costituisce un fondamentale presidio delle acque interne a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno. I compiti di vigilanza lacuale sono svolti anche in chiave preventiva, assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo. Nello svolgimento dei propri servizi d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso sui Laghi della Lombardia e in altre attività a salvaguardia della vita umana in occasione di calamità e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale